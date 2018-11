video Condividi | S.O. 12:50 Dai sindaci di Sassari, Alghero, Porto Torres (rappresentata dal vicesindaco), Castelsardo, Sennori, Sorso, Stintino e Valledoria arriva la richiesta forte di unità. Lettera a Giorgetti (Cipe). Mentre la politica locale, come al solito, da un'immagine pessima e si spacca. Le immagini Sindaci uniti: lettera a Giorgetti

Lunedì Consiglio comunale aperto



ALGHERO - I Sindaci della Rete Metropolitana riuniti sulla strada Alghero-Sassari. Durante la riunione di questa mattina (martedì) approvate all'unanimità le osservazioni alla Commissione VIA che rafforzano la posizione già espressa dalla Regione: il lotto non può essere qualificato come una “nuova strada” in quanto, all'entrata in vigore del Ppr, l’intervento nella sua interezza era già inserito nei documenti programmatici e pianificatori regionali e nazionali e autorizzata sia dal punto di vista ambientale e urbanistico.



Addirittura la strada è già realizzata per l’80% a quattro corsie. In altri termini, l’intervento non rappresenta in alcun modo il progetto di una nuova strada, ma un’opera da completare e parte di intervento già autorizzato nel 2003 e quasi interamente già realizzato. Una posizione che unisce nella forte recriminazione l'intero territorio e i cittadini, che in attesa del Referendum popolare continuano a firmare a centinaia, ma non trova l'unità politica: a Porta Terra, infatti, Forza Italia con in testa l'on. Tedde, ha chiamato a raccolta i partiti di centrodestra per una prova di forza tutta politica.



