Campionato invernale: doppia vittoria per il Tc Alghero

ALGHERO - Continuano gli ottimi risultati delle rappresentative del Tc Alghero nel Campionato invernale 2018 di tennis a squadre. Grandi risultati per la squadra femminile nella Prima serie che, nel giro di tre giorni, ha vinto il recupero di venerdì contro le sassaresi della Torres per 2-1 (nota di merito per Sara D’Alessandro, che batte la forte Puggioni dopo essere stata in svantaggio per 4-6 1-5, contribuendo anche al punto nel doppio decisivo con Chiara Razzuoli) e domenica ha regolato 3-0 le sassaresi dell’Ipertennis, con le vittorie nei singolari di D’Alessandro (6-1 6-3 contro Diletti) e di Anastasia Ogno (6-1 6-0 contro Cherchi), e nel doppio Razzuoli/Ogno (6-3 6-4 su Cherchi/Diletti).



Per quanto riguarda i ragazzi, nella Seconda serie, accompagnati dal maestro Marco Lelli si sono imposti per 0-3 sui campi di Santa Teresa di Gallura, con le vittorie di Michele Fois (al debutto nella competizione, 6-3 6-1 su Giagoni), di Alessandro Pittalis (6-3 7-6 contro Mannoni) e del doppio formato da Davide Scanu e Nicolò Serra (7-6 6-4 su Mannoni/Giagoni).



Domenica 25 novembre, doppio impegno casalingo, le ragazze, alle 10, contro il Margine Rosso, mentre i ragazzi scenderanno in campo un'ora prima, contro il quotato Tc Tempio.



