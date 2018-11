Condividi | Red 11:08 Al Poetto un laboratorio didattico itinerante: anche gli studenti algerini coinvolti nel progetto partecipano al percorso guidato da Sandro Demuro sulla spiaggia per eseguire osservazioni e rilievi con gli iscritti del corso di laurea in Scienze e tecnologie per l’ambiente dell’Università degli studi di Cagliari Sardegna Formed a Cagliari



CAGLIARI - Anche gli studenti algerini coinvolti nel progetto “Sardegna Formed”, cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna, stanno partecipando al laboratorio itinerante sulla spiaggia del Poetto che si è svolto venerdì mattina per gli studenti che seguono “Morfodinamica e conservazione dei litorali”, l’insegnamento impartito da Sandro Demuro nel corso di laurea di Scienze e tecnologie per l’ambiente dell’Università degli studi di Cagliari, con attività che spiegano il rischio inondazione per cause antropiche o naturali. Del gruppo guidato dal docente fanno parte anche naturalisti, geologi e biologi marini dell’Ateneo del capoluogo sardo.



Le attività sono cominciate intorno alle 9 al Margine Rosso, e le osservazioni ed i rilievi sono andati avanti fino alle 13. «L’attività – spiega Demuro - si incardina in un’iniziativa dell’Ordine nazionale dei geologi, che finalizzata alla diffusione della cultura geologica come elemento necessario alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente e come base per avere conoscenza e consapevolezza dei georischi e di come difendersi».



