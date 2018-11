Condividi | S.O. 23:21 A rischio 125 milioni di euro. I rappresentanti del mondo imprenditoriale dimostrano grande maturità, senso di responsabilità e coerenza e chiedono fatti: Sassari-Alghero arteria strategica. Dove non arriva la politica, ecco una lezione di stile ai ridicoli posizionamenti preelettorali 4 corsie, imprese unite: inaccettabile



ALGHERO - Lo stop che sarebbe stato imposto dai Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali al completamento della strada a quattro corsie Sassari – Alghero ed il conseguente concreto rischio della perdita dei finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera, viene visto dalle rappresentanze del comparto produttivo locale come «un fatto inaccettabile che limiterebbe ulteriormente la possibilità di rilancio e di crescita dell’economia territoriale, oltre che una incomprensibile ed illogica decisione penalizzante nei confronti di tutti gli utenti e un tappo alla fluidità del traffico in un’arteria sottoposta ad un intenso traffico veicolare».



Ferma presa di posizione dei rappresentanti di Federalberghi provinciale Stefano Visconti, di Lorenzo Carboni presidente territoriale di FAITA (Federcamping), di Marco Di Gangi, presidente del Consorzio Turistico “Riviera del Corallo” e dell’associazione dell’extra alberghiero Domos, di Giancarlo Piras presidente del Consorzio del Porto di Alghero, di Massimo Cadeddu presidente locale di Confcommercio e di Antonio Stellato, presidente cittadino di Confartigianato i quali si dichiarano «pronti a schierarsi in prima linea affianco delle istituzioni coinvolte, ad iniziare dal Comune di Alghero, per sostenere ogni azione tesa a garantire il superamento di tutti gli ostacoli burocratici e per consentire il completamento dell’infrastruttura stradale, considerata strategica per il territorio».



Dove si spacca la politica, che al netto di un Odg scontato, si dimostra ancora una volta piccola, inconcreta e palesemente lontana dagli interessi veri del territorio, i rappresentanti degli imprenditori dimostrano maturità e chiedono fatti. «Non è il momento di ricercare responsabilità – dichiarano congiuntamente i rappresentanti del comparto – è il momento per Alghero, per tutta la Rete Metropolitana, per la Regione Sardegna, per tutti i cittadini, gli imprenditori e per tutte le forze politiche di fare responsabilmente fronte comune per evitare che, per ragioni che appaiono incomprensibili, si possa concretizzare l’eventualità di veder svanire definitivamente il completamento di un’opera essenziale per tutta la Sardegna». Commenti ALGHERO - Lo stop che sarebbe stato imposto dai Ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali al completamento della strada a quattro corsie Sassari – Alghero ed il conseguente concreto rischio della perdita dei finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera, viene visto dalle rappresentanze del comparto produttivo locale come «un fatto inaccettabile che limiterebbe ulteriormente la possibilità di rilancio e di crescita dell’economia territoriale, oltre che una incomprensibile ed illogica decisione penalizzante nei confronti di tutti gli utenti e un tappo alla fluidità del traffico in un’arteria sottoposta ad un intenso traffico veicolare».Ferma presa di posizione dei rappresentanti di Federalberghi provinciale Stefano Visconti, di Lorenzo Carboni presidente territoriale di FAITA (Federcamping), di Marco Di Gangi, presidente del Consorzio Turistico “Riviera del Corallo” e dell’associazione dell’extra alberghiero Domos, di Giancarlo Piras presidente del Consorzio del Porto di Alghero, di Massimo Cadeddu presidente locale di Confcommercio e di Antonio Stellato, presidente cittadino di Confartigianato i quali si dichiarano «pronti a schierarsi in prima linea affianco delle istituzioni coinvolte, ad iniziare dal Comune di Alghero, per sostenere ogni azione tesa a garantire il superamento di tutti gli ostacoli burocratici e per consentire il completamento dell’infrastruttura stradale, considerata strategica per il territorio».Dove si spacca la politica, che al netto di unscontato, si dimostra ancora una volta piccola, inconcreta e palesemente lontana dagli interessi veri del territorio, i rappresentanti degli imprenditori dimostrano maturità e chiedono fatti. «Non è il momento di ricercare responsabilità – dichiarano congiuntamente i rappresentanti del comparto – è il momento per Alghero, per tutta la Rete Metropolitana, per la Regione Sardegna, per tutti i cittadini, gli imprenditori e per tutte le forze politiche di fare responsabilmente fronte comune per evitare che, per ragioni che appaiono incomprensibili, si possa concretizzare l’eventualità di veder svanire definitivamente il completamento di un’opera essenziale per tutta la Sardegna».