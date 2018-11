Condividi | M.P. 23:29 Oltre 600 soprannomi, appellativi scherzosi a volte ingiuriosi che sostituivano il vero nome e cognome di molti portotorresi quasi ad identificare la persona Porto Torres: Gavino Sanna presenta Immuji



PORTO TORRES - Oltre 600 soprannomi, appellativi scherzosi a volte ingiuriosi che sostituivano il vero nome e cognome di molti portotorresi quasi ad identificare la persona. La loro storia è contenuta nell’ultimo libro del pubblicitario Gavino Sanna intitolato "Immuji" (Delfino Editore), scritto con passione per identificare alcuni personaggi della Porto Torres di ieri e di oggi.



La presentazione è in programma domani, martedì 20 novembre alle 11.30 presso l’auditorium del liceo scientifico dell’Istituto superiore Mario Paglietti per raccontare agli studenti un pezzo di storia della comunità turritana. Quasi a formare una sorte di anagrafe parallela a quella ufficiale, i soprannomi più famosi sono accompagnati da un centinaio di disegni eseguiti con maestria e tanta ironia dalla illustre penna del pubblicitario più famoso al mondo.



Sabato 24 novembre alle 18 la presentazione del libro organizzata da Tino Tellini e Mauro Fancellu si sposta presso la sala conferenze della sala Filippo Canu. A moderare l'incontro sarà Eugenio Cossu.