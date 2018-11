Condividi | Red 22:07 La scena culturale ai margini della città è in fermento e trova spazio nella nuova struttura dell’Associazione italiana cultura e sport, nel quartiere del Latte Dolce, inaugurato venerdì nell’edificio dell’Aics, in Via Cedrino 3 Sassari: si alza il sipario sul Piccolo Teatro



SASSARI - La scena culturale ai margini della città di Sassari è in fermento e trova spazio nel nuovo “Piccolo Teatro” dell’Associazione italiana cultura e sport, nel quartiere del Latte Dolce, inaugurato venerdì nell’edificio dell’Aics, in Via Cedrino 3. “Se i cittadini non vanno al teatro, il teatro va dai cittadini”, irrompe nel quartiere e diventa un punto di riferimento, un punto d’incontro per la comunità, al servizio della stessa. Non solo il luogo dello spettacolo, ma anche dove potersi incontrare per un laboratorio e per condividere delle passioni. Il Piccolo Teatro si prefigge di diventare un centro culturale capace di programmare e fare attività artisticamente di qualità in grado di coinvolgere in maniera attiva e partecipata l’intero quartiere e la città, nella costruzione di una vera e propria rete, che metta in connessione diversi spazi, associazioni, compagnie teatrali, artisti, intellettuali e chiunque possa contribuirvi.



Uno spazio dove promuovere delle relazioni stabili, nell’ambito della filiera culturale, tra scuole, università, mondo della ricerca, organizzazioni di terzo settore, istituzioni ed imprese culturali. I quartieri di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa sono stati considerati da sempre i quartieri del disagio. Queste aree devono diventare non solo quartieri integrati con il resto della città, ma anche di più. Il Piccolo Teatro, in questo senso, è un investimento importante, che dalla periferia mira a diventare un punto di riferimento centrale, una scommessa che punta all’eccellenza nel settore della formazione in campo musicale e teatrale, grazie alle attività dell’Accademia della musica e dello spettacolo, portata avanti da anni con successo dallo stesso Ente. Più in generale, questo nuovo spazio si propone di diventare un polo di attrazione sociale e culturale per tutta la città, aperto e fruibile, un luogo vissuto, capace di incuriosire, aggregare, stimolare e garantire l’accessibilità della creazione artistica a tutta la comunità territoriale ed alla città intera, favorendo la relazione tra produzione culturale locale, scena nazionale ed internazionale.



Diversi gli spettacoli già in programma e le compagnie teatrali che dal resto della Sardegna, dalla Penisola e dall’estero faranno tappa in questa nuova realtà, un programma variegato che prevede esibizioni musicali, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, seminari, workshop rivolti ai bambini, ma anche ai ragazzi ed agli adulti. Inoltre, a corollario delle attività più prettamente teatrali e musicali, verranno implementate le attività del già avviato Laboratorio artistico, con l’avviamento dei corsi di illustrazione, pittura, scenografia e fotografia. Venerdì, l’apertura ufficiale del “Piccolo Teatro” con il concerto del musicista reggae emergente Junior V ha riscosso grandi apprezzamenti da parte del numeroso pubblico presente in sala. Durante la serata, è salito sul palco, come ospite a sorpresa, il sassarese Forelock, una delle voci più promettenti della scena reggae italiana, che ha duettato con il cantautore pugliese, regalando insieme un’esibizione coinvolgente di energia pura. Si continua venerdì 23, alle 19.30 con lo spettacolo teatrale “Esodo”, una produzione di Sardegna Teatro, di e con Valentino Mannias. La campagna associativa AiCS 2018/2019, quest'anno dedicata allo sport come strumento di condivisione e contrasto ad ogni discriminazione ed isolamento nella lotta al cyberbullismo, è già aperta. Per ulteriori informazioni, si può contattare l’Ufficio Eventi dell’Aics provinciale, telefonando al numero 371/3066432.



Nella foto: Francesco Cassano inaugura il Piccolo Teatro Commenti SASSARI - La scena culturale ai margini della città di Sassari è in fermento e trova spazio nel nuovo “Piccolo Teatro” dell’Associazione italiana cultura e sport, nel quartiere del Latte Dolce, inaugurato venerdì nell’edificio dell’Aics, in Via Cedrino 3. “Se i cittadini non vanno al teatro, il teatro va dai cittadini”, irrompe nel quartiere e diventa un punto di riferimento, un punto d’incontro per la comunità, al servizio della stessa. Non solo il luogo dello spettacolo, ma anche dove potersi incontrare per un laboratorio e per condividere delle passioni. Il Piccolo Teatro si prefigge di diventare un centro culturale capace di programmare e fare attività artisticamente di qualità in grado di coinvolgere in maniera attiva e partecipata l’intero quartiere e la città, nella costruzione di una vera e propria rete, che metta in connessione diversi spazi, associazioni, compagnie teatrali, artisti, intellettuali e chiunque possa contribuirvi.Uno spazio dove promuovere delle relazioni stabili, nell’ambito della filiera culturale, tra scuole, università, mondo della ricerca, organizzazioni di terzo settore, istituzioni ed imprese culturali. I quartieri di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa sono stati considerati da sempre i quartieri del disagio. Queste aree devono diventare non solo quartieri integrati con il resto della città, ma anche di più. Il Piccolo Teatro, in questo senso, è un investimento importante, che dalla periferia mira a diventare un punto di riferimento centrale, una scommessa che punta all’eccellenza nel settore della formazione in campo musicale e teatrale, grazie alle attività dell’Accademia della musica e dello spettacolo, portata avanti da anni con successo dallo stesso Ente. Più in generale, questo nuovo spazio si propone di diventare un polo di attrazione sociale e culturale per tutta la città, aperto e fruibile, un luogo vissuto, capace di incuriosire, aggregare, stimolare e garantire l’accessibilità della creazione artistica a tutta la comunità territoriale ed alla città intera, favorendo la relazione tra produzione culturale locale, scena nazionale ed internazionale.Diversi gli spettacoli già in programma e le compagnie teatrali che dal resto della Sardegna, dalla Penisola e dall’estero faranno tappa in questa nuova realtà, un programma variegato che prevede esibizioni musicali, spettacoli di danza, rappresentazioni teatrali, seminari, workshop rivolti ai bambini, ma anche ai ragazzi ed agli adulti. Inoltre, a corollario delle attività più prettamente teatrali e musicali, verranno implementate le attività del già avviato Laboratorio artistico, con l’avviamento dei corsi di illustrazione, pittura, scenografia e fotografia. Venerdì, l’apertura ufficiale del “Piccolo Teatro” con il concerto del musicista reggae emergente Junior V ha riscosso grandi apprezzamenti da parte del numeroso pubblico presente in sala. Durante la serata, è salito sul palco, come ospite a sorpresa, il sassarese Forelock, una delle voci più promettenti della scena reggae italiana, che ha duettato con il cantautore pugliese, regalando insieme un’esibizione coinvolgente di energia pura. Si continua venerdì 23, alle 19.30 con lo spettacolo teatrale “Esodo”, una produzione di Sardegna Teatro, di e con Valentino Mannias. La campagna associativa AiCS 2018/2019, quest'anno dedicata allo sport come strumento di condivisione e contrasto ad ogni discriminazione ed isolamento nella lotta al cyberbullismo, è già aperta. Per ulteriori informazioni, si può contattare l’Ufficio Eventi dell’Aics provinciale, telefonando al numero 371/3066432.Nella foto: Francesco Cassano inaugura il Piccolo Teatro