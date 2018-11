Condividi | A.S. 17:10 La situazione di impasse della Sassari-Alghero non si sblocca dal Governo, così i due rappresentanti della Lega tentano di uscire dall´angolo: «Nessun verbale, nessuna circolare, direttiva, neanche un pizzinno. Niente. Nonostante ciò i due Sindaci di Alghero e Sassari iniziano la lotta che annunciano essere dura e pura» Giagoni e Pais: Garanti della 4 corsie



ALGHERO - Cresce l'attesa nel nord ovest dell'Isola dopo il paventato stop alla strada a 4 corsie tra Alghero e Sassari che rischia di rimanere un'incompiuta con la conseguente perdita del finanziamento di oltre 125 milioni. Il territorio così si mobilità e cresce la protesta col presidio sulla SS291 che ogni ora accoglie nuove adesioni. La situazione di impasse della Sassari-Alghero non si sblocca dal Governo, così i due rappresentanti locali della Lega tentano di uscire dall'angolo e attaccano l'attivismo politico manifestato in città: «Nessun verbale, nessuna circolare, direttiva, neanche un pizzinno. Niente. Nonostante ciò i due Sindaci di Alghero e Sassari iniziano la lotta che annunciano essere dura e pura».



«Purtroppo ad oggi, l'unico impedimento al completamento della importante infrastruttura viaria, rimasta nel dimenticatoio negli anni di governo del centro sinistra, deriva dal famigerato Ppr del Pd di Soru, di cui lo stesso Sindaco di Alghero ne ha quota parte di paternità» denunciano Pais e Gagoni, coordinatore regionale enti locali Lega e il vicecoordinatore regionale della Lega, prima di negare lo stop all'infrastruttura. «In questa brutta storia c'è da fissare una verità - precisano i due leghisti - non risponde assolutamente a verità che la Lega e il Governo siano contrari al completamento della 4 corsie Alghero Sassari».



«Ciò che è certo è che se questo proattivismo i Sindaci di Alghero, insieme a quello di Sassari, lo avessero messo fin da 4 anni e mezzo fa nei confronti dei Governi, nazionale e regionale, "amici", anche per i problemi della sanità e dell'aeroporto di Alghero, probabilmente non ci troveremmo in tale situazione drammatica». Vogliamo però tranquillizzare i due primi cittadini, concludono Pais e Giagoni: «stiano pur certi che la Lega si farà garante dell'esecuzione di tale opera, così come del salvataggio dell'aeroporto e dell'ospedale di Alghero, cosa che in questi anni non hanno fatto loro, concause insieme al Pd regionale e nazionale, di tale situazione».



Nella foto: il presidio sulla Sassari-Alghero