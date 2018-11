Condividi | Red 21:04 Intriganti dialoghi sonori per la Stagione concertistica 2018/“Da Scarlatti al Terzo Millennio”, organizzata dagli Amici della musica di Cagliari: sotto i riflettori domani sera, all´Auditorium del Conservatorio “G.Pierluigi da Palestrina” due raffinate interpreti dello strumento a tastiera quali Aurora Cogliandro e Rosabianca Rachel Musica: nuovo appuntamento a Cagliari



CAGLIARI - Intriganti dialoghi sonori per la Stagione concertistica 2018/“Da Scarlatti al Terzo Millennio”, organizzata dagli Amici della musica di Cagliari: sotto i riflettori domani sera, martedì 20 novembre, all'Auditorium del Conservatorio “G.Pierluigi da Palestrina” due raffinate interpreti dello strumento a tastiera quali Aurora Cogliandro e Rosabianca Rachel



Un affascinante viaggio tra ritmi di danza e lirici accenti con “Etienne Marcel” di Camille Saint-Saens, opera in quattro atti ispirata alla figura del celebre prévôt des marchands a capo della municipalità parigina, che guidò la rivolta contro le tasse imposte per finanziare il sanguinoso conflitto, passato alla storia come guerra dei cent'anni. La ribellione fu sedata con le armi ed il comandante della Jacquerievenne a sua volta ucciso ad opera degli aristocratici guidati da Filippo l'Ardito, poi duca di Borgogna e dal futuro re di Francia Carlo V.



Un'antologia di temi nella preziosa versione per due pianoforti di Claude Debussy, dall'Introduzione in sol maggiore (con tempo Animato), all'“Entrée des ecoliers et de Ribaudes” in mi bemolle maggiore (Allegro non troppo). Ed ancora, la “Musette guerrière” in si bemolle maggiore (allegro moderato), la “Pavane in re minore” (Allegro maestoso) ed il “Valse” in sol maggiore(Mouvt de valse), l'“Entrée des Bohémiens et des Bohémiennes in la maggiore” (Allegro maestoso) ed il “Final in sol minore” (Allegro) restituisce le atmosfere epiche di un momento cruciale della storia di Francia.



