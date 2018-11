Condividi | P.P. 19:57 Confusione a 5 Stelle: i portavoce pongono seri dubbi sulla reale bocciatura. Se non è un colpo di scena, poco ci manca. I due consiglieri del movimento 5 stelle di Alghero pongono una serie di dubbi sull´autenticità della bocciatura della 4 corsie Porcu e Ferrara (M5s): dubbi sulla 4 corsie



ALGHERO - Benvenuti nel mondo a 5 stelle. A sole 48 ore dalla sonora bocciatura dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, entrambi ministri a stretta indicazione Pentastellata, da Alghero i due portavoce giallo-rossi pongono una serie di dubbi sulla reale bocciatura del progetto a 4 corsie. E dopo aver firmato la risoluzione unitaria in aula ad Alghero, per chiedere a gran voce l'ultimazione della strada in continuità col tracciato [LEGGI], parlano al "condizionale".



«Nonostante ad oggi non esista alcun atto che comprovi la tesi espressa dal Sindaco, il Consiglio comunale riunito sabato mattina ha affrontato l’argomento deliberando all’unanimità la necessità di completare la strada a 4 corsie fino ad Alghero. Durante la discussione, sono emerse, come al solito, alcune posizioni che puntavano a dare una connotazione politica a ciò che di politico non ha assolutamente nulla, ma in maniera razionale e matura la discussione è rientrata nei binari del pragmatismo e della visione del bene comune» sottolineano Porcu e Ferrara.



«Lo stesso primo cittadino ha chiesto sobrietà, unità d’intenti e di evitare di cavalcare e strumentalizzare la questione per bassi vantaggi elettorali, tant’è che ha proposto un testo di delibera che abbiamo collaborato a rendere snello, incisivo e scevro da strumentalizzazioni politiche. La delibera è così stata approvata all’unanimità. Pensavano che in un momento apparentemente così delicato, sempre fidandoci di ciò che ha riportato il sindaco, ciascuno si comportasse in maniera onesta e sincera, ma evidentemente la fiducia è stata mal posta».



Per Porcu e Ferarra insomma, il presidio sulla 4 corsie inaugurato questa mattina [LEGGI], non sarebbe stato condiviso con gli altri consiglieri di opposizione, Pentastella ti in testa. «Bravo signor Sindaco, cerchi pure di mettersi una bella medaglietta per una guerra che al momento non ha né avversari, né campo di battaglia, fondata su un suo racconto, ma privo di atti e di riscontri concreti. Noi, schifati da questo modo di far politica, ci adopereremo per capire quali motivi ostativi esistono (se esistono veramente) e in quale modo potremo superarli per assicurare alla comunità algherese una strada sicura, funzionale e ben progettata» concludono i due esponenti grillini. Commenti ALGHERO - Benvenuti nel mondo a 5 stelle. A sole 48 ore dalla sonora bocciatura dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, entrambi ministri a stretta indicazione Pentastellata, da Alghero i due portavoce giallo-rossi pongono una serie di dubbi sulla reale bocciatura del progetto a 4 corsie. E dopo aver firmato la risoluzione unitaria in aula ad Alghero, per chiedere a gran voce l'ultimazione della strada in continuità col tracciato [LEGGI], parlano al "condizionale".«Nonostante ad oggi non esista alcun atto che comprovi la tesi espressa dal Sindaco, il Consiglio comunale riunito sabato mattina ha affrontato l’argomento deliberando all’unanimità la necessità di completare la strada a 4 corsie fino ad Alghero. Durante la discussione, sono emerse, come al solito, alcune posizioni che puntavano a dare una connotazione politica a ciò che di politico non ha assolutamente nulla, ma in maniera razionale e matura la discussione è rientrata nei binari del pragmatismo e della visione del bene comune» sottolineano Porcu e Ferrara.«Lo stesso primo cittadino ha chiesto sobrietà, unità d’intenti e di evitare di cavalcare e strumentalizzare la questione per bassi vantaggi elettorali, tant’è che ha proposto un testo di delibera che abbiamo collaborato a rendere snello, incisivo e scevro da strumentalizzazioni politiche. La delibera è così stata approvata all’unanimità. Pensavano che in un momento apparentemente così delicato, sempre fidandoci di ciò che ha riportato il sindaco, ciascuno si comportasse in maniera onesta e sincera, ma evidentemente la fiducia è stata mal posta».Per Porcu e Ferarra insomma, il presidio sulla 4 corsie inaugurato questa mattina [LEGGI], non sarebbe stato condiviso con gli altri consiglieri di opposizione, Pentastella ti in testa. «Bravo signor Sindaco, cerchi pure di mettersi una bella medaglietta per una guerra che al momento non ha né avversari, né campo di battaglia, fondata su un suo racconto, ma privo di atti e di riscontri concreti. Noi, schifati da questo modo di far politica, ci adopereremo per capire quali motivi ostativi esistono (se esistono veramente) e in quale modo potremo superarli per assicurare alla comunità algherese una strada sicura, funzionale e ben progettata» concludono i due esponenti grillini.