Calcio a 5: Futsal a valanga

ALGHERO - Nel match valido per la quinta giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5, la Futsal Alghero batte 11-7 il Budoni, grazie al poker di Idili, alle doppiette di Melone e Trentadue ed alle reti di Arru, Becca e Mucelli. Al cospetto di una delle favorite per la vittoria del campionato, la compagine algherese disputa forse la migliore partita stagionale, in un PalaCorbia ancora una volta gremito.



PRIMO TEMPO. Dopo una prima fase di studio, break micidiale dei giallorossi, che nel giro di pochi minuti vanno sul 3-0 (in gol Trentadue con una doppietta e Becca). Intorno al quarto d'ora, gli ospiti tornano in partita con Maccioni e Miscera, ma Idili riallunga sul 4-2 prima dell'intervallo.



SECONDO TEMPO. Il numero 11 giallorosso è scatenato e firma altri tre gol che mandano la Futsal Alghero sul 7-2. Prima, però, da segnalare alcuni interventi importanti di Iacomino (anche lui uno dei migliori). Il Budoni accorcia sul 7-3, ma Melone, con una doppietta, ricaccia indietro i galluresi (9-3). Poi è un batti e ribatti Fino all'11-5 (in gol Arru e Mucelli), prima di un rilassamento finale dei giallorossi, che subiscono due gol evitabili nel recupero.



