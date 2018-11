Condividi | Red 12:18 La compagine algherese vince 3-5 sul parquet degli smeraldini e centra il quinto successo nelle cinque partite fin qui disputate nel girone B del campionato regionale di serie C2 Calcio a 5: l´Audax sbanca Arzachena



ALGHERO - L'Audax sbanca anche l'Arzachena. La compagine algherese vince 3-5 sul parquet degli smeraldini e centra il quinto successo nelle cinque partite fin qui disputate nel girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5.



PRIMO TEMPO. Ospiti in vantaggio con una rete di Antonio Deruda, ma una sfortunata deviazione di Emanuele Roma pareggia i conti. Gli algheresi tornano in vantaggio ancora con Deruda ed allungano il passo con la doppietta di Ciro D'Antonio. Dubbio penalty per i padroni di casa ed Alessandro Grieco timbra il 2-4. Nel recupero, Ernesto D'Alessandro salva tutto su un tiro libero.



SECONDO TEMPO. L'Audax controlla la sfida e trova anche la quinta rete ancora con D'Antonio (tripletta personale per lui). Per i locali, va in gol Youssef Bourzaine, per il 3-5 finale.



ARZACHENA-AUDAX ALGHERESE 3-5:

ARZACHENA: Muzzu, Bourzaine, Tirotto, Azara, Longu, Farissi, Marzeddu, Grieco, Soro, Carboni, Benzaroual, Piras. Allenatore Gabriele Longu.

AUDAX ALGHERESE: D'Alessandro, Moro, Santucciu, Roma, Sanna, Stefano Oggianu, D'Antonio, Salvatore, Deruda, Toro, Puledda. Allenatore Antonio Baldino. Commenti ALGHERO - L'Audax sbanca anche l'Arzachena. La compagine algherese vince 3-5 sul parquet degli smeraldini e centra il quinto successo nelle cinque partite fin qui disputate nel girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5.Ospiti in vantaggio con una rete di Antonio Deruda, ma una sfortunata deviazione di Emanuele Roma pareggia i conti. Gli algheresi tornano in vantaggio ancora con Deruda ed allungano il passo con la doppietta di Ciro D'Antonio. Dubbio penalty per i padroni di casa ed Alessandro Grieco timbra il 2-4. Nel recupero, Ernesto D'Alessandro salva tutto su un tiro libero.L'Audax controlla la sfida e trova anche la quinta rete ancora con D'Antonio (tripletta personale per lui). Per i locali, va in gol Youssef Bourzaine, per il 3-5 finale.ARZACHENA: Muzzu, Bourzaine, Tirotto, Azara, Longu, Farissi, Marzeddu, Grieco, Soro, Carboni, Benzaroual, Piras. Allenatore Gabriele Longu.AUDAX ALGHERESE: D'Alessandro, Moro, Santucciu, Roma, Sanna, Stefano Oggianu, D'Antonio, Salvatore, Deruda, Toro, Puledda. Allenatore Antonio Baldino.