Mattia Sala nel roster del Gsd Porto Torres

PORTO TORRES - Il Gsd Key Estate Porto Torres ha siglato l’accordo con l’atleta Mattia Sala per la nuova stagione nella Serie A di basket in carrozzina e nella Champions League. Playmaker punti 1.5, nato il 31 luglio del 1992, Sala ha indossato, l’anno scorso, la casacca del Basket Seregno Gelsia, militante nella Serie B.



Precedentemente aveva giocato, in Serie A, nella Cimberio HS Varese e nel BIC Genova. Nato nel vivaio della Briantea 84 Cantù, Mattia Sala ha rappresentato i colori dell’Italia agli Europei del 2010 nella categoria Under-22 e ai Mondiali di Adana 2013, in Turchia, chiusi all’ottavo posto, nella categoria Under-23.



«Mattia – dichiara il presidente del Gsd, Bruno Falchi – E' un ragazzo con un grandissimo entusiasmo e che vuole mettersi in gioco e crescere. Ha scelto il nostro progetto e sa che non può sbagliare se vuole sfruttare questa stagione per mettere in luce il suo reale valore e fare il salto di qualità. Noi crediamo molto nel suo entusiasmo e non vediamo l'ora di averlo con noi».