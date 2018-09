Condividi | M.V. 20:43 Forza Italia, ormai orfana di Michele Pais, e da oltre sei mesi senza coordinatore locale, tenta una difficile ripartenza in Riviera del Corallo. Per venerdì Marco Tedde convoca il partito: obbiettivo la rielezione a Cagliari in Consiglio regionale Tedde (Fi) tenta la ripartenza ad Alghero



ALGHERO - Prove tecniche di campagna elettorale un po in tutti i partiti. Sanità, aeroporto e coalizione elettorale in vista delle elezioni regionali. Forza Italia tenta una difficile ripartenza anche ad Alghero. Così dopo il doloroso addio di Michele Pais, la naturale avanzata della Lega che facilmente gli erode consenso e senza un coordinatore locale ormai da oltre sei mesi, Tedde riunisce i consiglieri e simpatizzanti. In programma venerdì 21 settembre nella sala conferenze della Misericordia la riunione di partito alla quale è scontata la partecipazione dei due consiglieri comunali locali. Tra gli obbiettivi: la rielezione a Cagliari in Consiglio regionale per il leader locale, Marco Tedde.



