Mario Nonne lascia la Commissione

ALGHERO - «Sopraggiunti impegni personali». Questa la motivazione ufficiale, riportata nero su bianco, con cui il consigliere comunale della lista civica "Per Alghero", Mario Nonne, martedì ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza della quinta commissione consiliare Ambiente, Parco naturale, Riserva marina, ecologia e sanità, servizio idrico integrato. Escluse divergenze di natura politica sulla gestione dell'emergenza nel Centro Residenziale Anziani - nella giornata di lunedì sull'operato dell'Amministrazione è giunto perfino il plauso convinto dei sindacati di categoria - è probabile che all'origine della decisione assunta ci siano semplicemente scelte di opportunità all'interno di un quadro politico-amministrativo in profonda evoluzione.



