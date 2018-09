Condividi | S.O. 19:15 Ryanair rischia di non aprire la base stagionale su Alghero. La denuncia è del segretario della Filt Cgil della Sardegna, Arnaldo Boeddu: E´ arrivato il momento in cui le organizzazioni sindacali non vengano lasciate da sole ad affrontare problemi di simile portata «Un altro pezzo di economia vola via»



ALGHERO - «Gli aerei, quei pochi che atterreranno nell'aeroporto del Nord Ovest, decolleranno subito dopo. Un altro pezzo di economia per il personale navigante e le loro famiglie, residenti in quella parte dell'isola, che andrà via». La denuncia è del segretario della Filt Cgil della Sardegna, Arnaldo Boeddu (nella foto), e riportata dall'Ansa.



Nonostante non ci siano conferme ufficiali da parte della compagnia irlandese e della società di gestione, la sola ipotesi di chiusura dell'hub stagionale di Alghero riaccende il malumore dopo le furiose polemiche con l'ex assessore regionale Massimo Deiana.



«E' arrivato il momento in cui le organizzazioni sindacali non vengano lasciate da sole ad affrontare problemi di simile portata. Oltre al rispetto dei contratti collettivi e dei diritti fondamentali del mondo del lavoro (sicurezza e dignità) la politica - sottolinea Arnaldo Boeddu - deve assumersi una parte imporrete di responsabilità per impedire che dall'oggi a domani, senza peraltro alcun motivo plausibile, le imprese chiudano e vadano via».