La Notte Bianca ai Granai si illumina con i gioielli artigianali, il coro polifonico turritano e l´artista Pauz Gioielli e Voci d´Europa alla Notte Bianca



PORTO TORRES - La XXXV edizione Festival Internazionale di Musiche Polifoniche “Voci d’Europa”, è pronta per il gran finale. Dalle 18 di giovedì il centro commerciale “I Granai” di Porto Torres ospiterà una tappa collaterale del Festival inserita nell'ambito della manifestazione "Notte Bianca".



Questi gli eventi della serata previsti nell’ambito di “Voci d’Europa”: lo spettacolo della Falconeria; il Gruppo Folk Intragnas e il gruppo Folk Etnos che si alterneranno nei balli tradizionali sardi; l’esibizione dell'Ensemble vocale e strumentale delle classi quinte di Borgona e il Coro Polifonico Turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni.



