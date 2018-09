Condividi | Red 21:07 Venerdì, i tecnici di Abbanoa saranno impegnati in un importante intervento di manutenzione straordinaria del serbatoio di Orune. Saranno installate delle nuove apparecchiature di misurazione elettronica, che consentiranno di gestire in tempo reale la quantità d’acqua in ingresso all’impianto e distribuita nelle reti idriche delle utenze servite Acqua a Orune: serbatoi nuovi



ORUNE - Venerdì 21 settembre, i tecnici di Abbanoa saranno impegnati in un importante intervento di manutenzione straordinaria del serbatoio di Orune. Saranno installate delle nuove apparecchiature di misurazione elettronica, che consentiranno di gestire in tempo reale la quantità d'acqua in ingresso all'impianto e distribuita nelle reti idriche delle utenze servite. I lavori inizieranno alle 8 e saranno completate verso le 13. Durante le fasi dell'intervento, l'erogazione all'utenza sarà garantita dalle scorte presenti nelle vasche d'accumulo dello stesso serbatoio che saranno costantemente monitorate. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo ventiquattro ore su ventiquattro.