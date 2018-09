Condividi | Red 18:18 “L’Arte di condividere”: è il tema dell´edizione 2018, in programma sabato 22 e domenica 23 settembre nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia. Apertura straordinaria e visite guidate a Palazzo di Città, Palazzo Ducale e Monte D´Accoddi A Sassari le Giornate europee del Patrimonio



SASSARI - “L’Arte di condividere”: è il tema dell'edizione 2018 delle Giornate europee del patrimonio, in programma sabato 22 e domenica 23 settembre nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia. Il Comune di Sassari aderisce all'iniziativa con l'apertura straordinaria e visite guidate gratuite in tre siti della rete culturale Thàmus: Palazzo di Città, Palazzo Ducale e l'altare prenuragico di Monte d'Accoddi.



Palazzo di Città sarà aperto al pubblico sabato 22, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e domenica 23, dalle 10 alle 13. Apertura straordinaria sabato 22, dalle 18 alle 21, con ingresso libero. Le visite guidate delle 18 e delle 19.30 sono gratuite. Palazzo Ducale sarà aperto al pubblico sabato 22, dalle 10 alle 13. Apertura straordinaria lo stesso giorno, dalle 18 alle 21, con ingresso libero. Le visite guidate delle 18 e delle 19.30 sono gratuite. L'Altare prenuragico di Monte d'Accoddi sarà aperto al pubblico sabato 22, dalle 9 alle 16, e domenica 23, dalle 9 alle 12. Apertura straordinaria sabato 22, dalle 16 alle 19.30, con ingresso libero. Le visite guidate delle 16 e delle 17.30 sono gratuite.



Durante il weekend del 22 e 23 settembre, sono in programma a Sassari numerosi eventi che vedranno coinvolta tutta la città. Sabato 22, dalle 11, il festival internazionale di arte in strada “Girovagando”, in programma da giovedì 20 a domenica 23 settembre; alle 18.30, in Piazza Santa Caterina, l'evento musicale “Cori in Piazza: Ecce Nova”; dalle 20, in Piazza Cominotti, a Li Punti, il “Festival del folklore Città di Sassari”; alle 21, nel Palazzo di Città, la rassegna “Corpi in movimento 2018”; dalle 18, al Parco Emanuela Loi, in Via Montello, l'iniziativa “R'Estate in quartiere”. Sabato 22 sarà anche la giornata conclusiva di “Futura-Ichnusa 4.0”, con dibattiti su innovazione, esperienze, laboratori e spettacoli sul tema della Scuola digitale. Nella Sala Duce di Palazzo Ducale, fino a sabato 29 settembre, la mostra fotografica di Fabian Volti “Luci oltre le sbarre. 30 scatti".



Domenica 23, proseguirà il festival internazionale di arte in strada Girovagando; dalle 9 alle 19, i Giardini pubblici “Maria Carta”, in Via Venezia, ospitano l'esposizione di piante grasse “Spine di fine estate”; nel Teatro civico del Palazzo di Città, alle 19.30, la rassegna “Corpi in movimento 2018”; dalle 18, al Parco Emanuela Loi, in Via Montello, l'iniziativa “R'Estate in quartiere”, mentre la Sala Duce di Palazzo Ducale continua ad ospitare “Luci oltre le sbarre. 30 scatti". Ulteriori informazioni sulle Giornate europee del patrimonio o sugli eventi in programma si trovano sul sito internet Turismo Sassari ed all'Ufficio Informazioni turistiche Infosassari, in Via Sebastiano Satta 13. Si può anche telefonare al numero 079/2008072 o inviare una e-mail all'indirizzo web infosassari@comune.sassari.it Commenti SASSARI - “L’Arte di condividere”: è il tema dell'edizione 2018 delle Giornate europee del patrimonio, in programma sabato 22 e domenica 23 settembre nei musei e nei luoghi della cultura di tutta Italia. Il Comune di Sassari aderisce all'iniziativa con l'apertura straordinaria e visite guidate gratuite in tre siti della rete culturale Thàmus: Palazzo di Città, Palazzo Ducale e l'altare prenuragico di Monte d'Accoddi.Palazzo di Città sarà aperto al pubblico sabato 22, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e domenica 23, dalle 10 alle 13. Apertura straordinaria sabato 22, dalle 18 alle 21, con ingresso libero. Le visite guidate delle 18 e delle 19.30 sono gratuite. Palazzo Ducale sarà aperto al pubblico sabato 22, dalle 10 alle 13. Apertura straordinaria lo stesso giorno, dalle 18 alle 21, con ingresso libero. Le visite guidate delle 18 e delle 19.30 sono gratuite. L'Altare prenuragico di Monte d'Accoddi sarà aperto al pubblico sabato 22, dalle 9 alle 16, e domenica 23, dalle 9 alle 12. Apertura straordinaria sabato 22, dalle 16 alle 19.30, con ingresso libero. Le visite guidate delle 16 e delle 17.30 sono gratuite.Durante il weekend del 22 e 23 settembre, sono in programma a Sassari numerosi eventi che vedranno coinvolta tutta la città. Sabato 22, dalle 11, il festival internazionale di arte in strada “Girovagando”, in programma da giovedì 20 a domenica 23 settembre; alle 18.30, in Piazza Santa Caterina, l'evento musicale “Cori in Piazza: Ecce Nova”; dalle 20, in Piazza Cominotti, a Li Punti, il “Festival del folklore Città di Sassari”; alle 21, nel Palazzo di Città, la rassegna “Corpi in movimento 2018”; dalle 18, al Parco Emanuela Loi, in Via Montello, l'iniziativa “R'Estate in quartiere”. Sabato 22 sarà anche la giornata conclusiva di “Futura-Ichnusa 4.0”, con dibattiti su innovazione, esperienze, laboratori e spettacoli sul tema della Scuola digitale. Nella Sala Duce di Palazzo Ducale, fino a sabato 29 settembre, la mostra fotografica di Fabian Volti “Luci oltre le sbarre. 30 scatti".Domenica 23, proseguirà il festival internazionale di arte in strada Girovagando; dalle 9 alle 19, i Giardini pubblici “Maria Carta”, in Via Venezia, ospitano l'esposizione di piante grasse “Spine di fine estate”; nel Teatro civico del Palazzo di Città, alle 19.30, la rassegna “Corpi in movimento 2018”; dalle 18, al Parco Emanuela Loi, in Via Montello, l'iniziativa “R'Estate in quartiere”, mentre la Sala Duce di Palazzo Ducale continua ad ospitare “Luci oltre le sbarre. 30 scatti". Ulteriori informazioni sulle Giornate europee del patrimonio o sugli eventi in programma si trovano sul sito internet Turismo Sassari ed all'Ufficio Informazioni turistiche Infosassari, in Via Sebastiano Satta 13. Si può anche telefonare al numero 079/2008072 o inviare una e-mail all'indirizzo web infosassari@comune.sassari.it