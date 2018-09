Condividi | Red 8:08 Per il Piano nazionale scuola digitale, da domani a sabato 22 settembre, sono in programma tre giorni di iniziative e confronti per raccontare ed approfondire i temi Scuola digitale: Futura a Sassari



SASSARI - Tre giorni di iniziative e confronti per raccontare ed approfondire i temi del Piano nazionale Scuola digitale. Laboratori, atelier aperti al territorio ed alle comunità scolastiche, buone pratiche, “vetrine tecnologiche”, dimostrazioni di gare robotiche, simulazioni, hackathon per le scuole: approda in Sardegna il viaggio di “Futura”, l'evento a tappe creato dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca per fare il punto sulle trasformazioni che interessano l'istruzione e valorizzare le buone pratiche didattiche in chiave innovativa. Sassari ospiterà una delle ventiquattro fermate del tour che da gennaio sta toccando altrettante città italiane. L'Università degli studi di Sassari è partner dell'iniziativa. Hanno collaborato in particolare i docenti Antonello Pazzona ed Alberto Satta (Dipartimento di Agraria), Sergio Stoccoro (Dipartimento di Chimica e farmacia) e Gabriele Mulas (delegato del rettore al Trasferimento tecnologico) ed Eraldo Sanna Passino (Medicina veterinaria).



Il cuore dell'evento sardo, intitolato “Ichnusa 4.0-l’Isola connessa l#FuturaSassari”, sarà il Padiglione Tavolara, che proprio per questa occasione sarà riaperto al pubblico dopo un lungo restauro. Gli altri appuntamenti si terranno nel Polo didattico Quadrilatero e nell'ex Biblioteca universitaria e nel Teatro comunale di Cappuccini. Alla manifestazione parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni, della società civile, dell’associazionismo. Tra gli eventi formativi ed innovativi il “Civic Hack Sardegna”, il primo hackathon civico delle scuole della regione, interamente dedicato alle sfide del territorio. Gli studenti parteciperanno sia come espositori delle proprie buone pratiche, sia come spettatori attivi, sperimentando quanto proposto dalle scuole. Sono invitati ad intervenire anche i dirigenti scolastici, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, il personale scolastico, gli studenti e le famiglie. Futura Italia è ideato dalla Direzione generale per l’Innovazione digitale (Dgefid) del Miur ed organizzato nell’Isola con il coinvolgimento dell’Istituto “Niccolò Pellegrini” di Sassari (in qualità di scuola polo per la progettazione ed il coordinamento tecnico-operativo) e dell’Istituto “Sebastiano Satta” di Macomer (per il coordinamento delle attività formative in qualità di “snodo formativo territoriale” dell’iniziativa didattica e formativa).



Per partecipare alle attività formative è necessario iscriversi sul sito internet Istruzione, registrandosi ai singoli workshop ed alle singole conferenze. Ad altre iniziative si potrà invece accedere liberamente (come visitatore) fino ad esaurimento dei posti disponibili. Tutte le istituzioni scolastiche sono invitate a partecipare con una propria delegazione di studentesse e studenti, festeggiando la Scuola digitale nella propria città. Nella tre giorni di Sassari, saranno organizzati momenti formativi tra workshop, laboratori, incontri in plenaria e talk, spettacoli e tenuti da formatori esperti e da artisti, nonché numerosi ospiti che da anni affrontano i temi della didattica digitale. Ogni giorno, nel Padiglione Tavolara, dalle 9 alle 17.30, il programma prevede il Digital circus (gare di robotica per studenti, Fab lab ed innovazione). Mentre, dalle 9 alle 13.30, si terrà “Students matter” (esperienze di coding, robotica, making ed intelligenza per le scuole di primo ciclo). Dalle 12 alle 17.30, toccherà a “Future zone” (Buone pratiche digitali: le scuole del territorio mostrano i loro progetti) e, dalle 9 alle 17, la “Ri-creazione” (arte, musica e creatività delle scuole della provincia di Sassari). Nel Polo didattico Quadrilatero, dalle 9 alle 17, sarà la volta di “Teachers matter” (workshop formativi per docenti sull'educazione digitale), e, dalle 12 alle 19, lo “Stakeholder's club” (collaborazione della scuola con il territorio, l’imprese e la società civile). Sempre nel Polo didattico Quadrilatero, ma solo venerdì 21, sarà promossa una master class dedicata all'innovazione digitale. Nell'ex Biblioteca universitaria, dalle 9 alle 18, si svolgeranno i lavori della Civic arena.



Nelle stesse giornate, sono programmate le attività collaterali per studenti (su prenotazione): Lab, News lab e Job digital lab dedicate all'arte, al giornalismo ed alle nuove professioni. Gli appuntamenti sono organizzati con l’Accademia di Belle arti “Mario Sironi”, al Museo di Arte contemporanea Masedu, dove saranno allestiti i laboratori “Art lab” per gli studenti di arte. Ad arricchire le proposte di “Ichnusa 4.0-l’Isola connessa l#FuturaSassari” anche la Camera di commercio, che proporrà laboratori interattivi per i ragazzi, i “New job lab” sulle nuove professioni e l’artigianato 4.0. Nel corso di tutta la manifestazione, gli studenti degli istituti di Sassari animeranno il “News lab” realizzando laboratori di giornalismo. Sarà poi la volta di “Un(e)done IV”, l’installazione sonora d'arte con un sistema di fogli di pane carasau sospesi ed impiegati come planofoni, ovvero come trasduttori naturali per la diffusione del suono. Questo intervento è a cura del Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari. Tra le proposte, anche l'installazione “LabAgricoltura 4.0”, impianto idroponico nei giardini del Padiglione a cura della rete “Renisa”, Rete nazionale degli Istituti agrari. Venerdì 21, una parte della manifestazione si sposterà a La Maddalena con “Arcipelago Mediterraneo”, laboratorio di innovazione digitale per il futuro delle isole del Mare Nostrum. Sabato 22 avrà un ritmo diverso: al Padiglione Tavolara ed al Polo didattico Quadrilatero le attività si svolgeranno dalle 9 alle 10.30, poi tutti al Teatro Comunale di Cappuccini dove, dalle 11.30 alle 13.30, si svolgerà l'evento conclusivo con i giovani che presenteranno le loro idee 4.0 per il futuro della Sardegna, le proposte progettuali di Civic Hack Sardegna ed Arcipelago Mediterraneo. 