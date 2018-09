Condividi | Red 10:04 Domani sera, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati d´arte del nord ovest, e non solo. Alla libreria Cyrano, in Via Vittoria Emanuele 11, ad Alghero, si inaugura la mostra d´arte di Nicola Roppo Arte: la mostra di Nicola Roppo



ALGHERO – Domani, giovedì 20 settembre, alle 19, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati d'arte del nord ovest, e non solo. Alla libreria Cyrano, in Via Vittoria Emanuele 11, ad Alghero, si inaugura la mostra d'arte di Nicola Roppo. Conversando con Giovanni Oliva e Nicola Marotta, Nicola Roppo racconterà le sue opere e farà conoscere la sua singolare esperienza artistica.



Sedici pezzi realizzati con varie tecniche e materiali, tra pop-art, minimalismo ed art brut, tutti contraddistinti da una una fresca ed ingenua delicatezza. Roppo, diplomato nelle scuole professionali ad Alghero, è stato carabiniere per ventisette anni.



