Cinema Català, incontro a Porta Terra

Oggi pomeriggio, il sindaco di Alghero Mario Bruno, l´assessore comunale alla Cultura Gabriella Esposito ed il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu incontreranno la presidente dell'Accademia Isona Passola



ALGHERO – Oggi (mercoledì), alle 15, negli uffici comunali di Porta Terra, il sindaco di Alghero Mario Bruno, l'assessore comunale alla Cultura Gabriella Esposito ed il presidente della Fondazione Alghero Massimo Cadeddu incontreranno la presidente dell'Accademia del Cinema Català Isona Passola, in città in occasione della rassegna cinematografica in programma ad Alghero da oggi a sabato 22 settembre [LEGGI] , curata dalla Plataforma per la llengua, in collaborazione con la Società Umanitaria di Alghero.