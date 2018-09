Condividi | Red 23:33 Il Banco di Sardegna Sassari si impone 95-86 sul Fenerbahce Erkek di coach Obradovic nella sfida disputata sul parquet del Palazzetto dello sport di Via delle Cernitrici La Dinamo conquista il Città di Carbonia



SASSARI - Una sfida avvincente regalata ai tifosi del sulcis: il Banco di Sardegna Dinamo Sassari contro il Fenerbahce vicecampione d’Europa. I ragazzi di Vincenzo Esposito si impone nel match di alto profilo continentale battendo i turchi di coach Obradovic per 95-86. Al Palazzetto dello sport di Via delle Cernitrici Devecchi e compagni conquistano la seconda edizione del “Città di Carbonia”.



Coach Esposito manda in campo Bamforth, Petteway, Gentile, Thomas e Cooley, Obradovic schiera Hersek, Arna, Guduric, Muhammed e Lauvergne. In un primo quarto praticamente perfetto, il Banco mette a segno 32punti: ad aprire le danze è Hersek per il Fenerbahce, risponde Thomas. La Dinamo trova il primo strappo con Cooley a referto con canestro and one ed appoggio al ferro. La bomba di Bamforth scrive 14-7, i turchi accorciano con Dixon ed Arna. Spissu, Polonara e Gentile si uniscono alla causa ed è 32-24 dopo il primo quarto. Ennis apre la seconda frazione, Petteway dall’arco e Cooley nel pitturato portano avanti gli isolani siglando il +8. Tripla di Spissu e canestro di Bamforth: il numero 4 scrive il +11. La schiacciata di Lauvergne chiude il primo tempo 52-45.



Al rientro dall’intervallo lungo, gli uomini di Zeljco Obradovic piazzano un parziale di 0-8, che porta avanti i gialloblu. Il 2+1 di Biberovic scrive il sorpasso turco (52-53). Spissu da ossigeno ai suoi dai 6.75, seguito da Petteway in lunetta. La difesa del Fenerbahce fatica contro Cooley, che monetizza dalla lunetta i falli avversari: il centro biancoblu sigla il nuovo +10. Due minuti di un intenso Biberovic riporta i vicecampioni europei a due possessi di distanza. Petteway in lunetta fa 2/3 ed al 30’ Dinamo è avanti 73-67. Guduric suona la carica ai suoi, Spissu risponde dall’arco. Botta e risposta tra Bamforth e Lauvergne. Ennis e Dixon ristabiliscono la parità sul parquet: con 5’30’’ da giocare il tabellone dice 80-80. Thomas e Bamforth firmano il +4 sassarese: il giocatore ex Bilbao si accende ed infila due bombe che scavano il gap. Petteway scrive il +11 dall’arco con 90” sul cronometro e mette in cassaforte la vittoria del Banco: finisce 95-86.



Al termine della sfida, il presidente della Fip Sardegna Bruno Perra ha omaggiato il general manager del Fenerbahce Maurizio Gherardini, il presidente della Dinamo Stefano Sardara ed i due coach con dei prodotti tipici. Il vicesindaco di Carbonia Gianluca Lai consegna il premio del secondo classificato al capitano del Fenerbahce Sinan Guler. I vincitori del Trofeo Città di Carbonia ricevono il premio dall’assessore comunale allo Sport Valerio Piria. Jack Cooley premiato come Mvp della sfida.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-FENERBAHCE ERKEK 95-86:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Marzaioli, Bamforth 22, Petteway 17, Devecchi, Magro 4, Gentile 9, Thomas 9, Polonara 5, Diop 2, Cooley 20. Coach Vincenzo Esposito.

FENERBAHCE ERKEK: Tirpaci, Hersek 2, Sankali, Ennis 13 , Biberovic 10, Arna 5, Minchev, Guduric 7, Guler 6, Muhammed 21, Lauvergne ,19 Omic 3. Coach Zeljko Obradovic.

PARZIALI: 32-24, 52-45, 73-67.



(Foto Dinamo Basket) Commenti SASSARI - Una sfida avvincente regalata ai tifosi del sulcis: il Banco di Sardegna Dinamo Sassari contro il Fenerbahce vicecampione d’Europa. I ragazzi di Vincenzo Esposito si impone nel match di alto profilo continentale battendo i turchi di coach Obradovic per 95-86. Al Palazzetto dello sport di Via delle Cernitrici Devecchi e compagni conquistano la seconda edizione del “Città di Carbonia”.Coach Esposito manda in campo Bamforth, Petteway, Gentile, Thomas e Cooley, Obradovic schiera Hersek, Arna, Guduric, Muhammed e Lauvergne. In un primo quarto praticamente perfetto, il Banco mette a segno 32punti: ad aprire le danze è Hersek per il Fenerbahce, risponde Thomas. La Dinamo trova il primo strappo con Cooley a referto con canestro and one ed appoggio al ferro. La bomba di Bamforth scrive 14-7, i turchi accorciano con Dixon ed Arna. Spissu, Polonara e Gentile si uniscono alla causa ed è 32-24 dopo il primo quarto. Ennis apre la seconda frazione, Petteway dall’arco e Cooley nel pitturato portano avanti gli isolani siglando il +8. Tripla di Spissu e canestro di Bamforth: il numero 4 scrive il +11. La schiacciata di Lauvergne chiude il primo tempo 52-45.Al rientro dall’intervallo lungo, gli uomini di Zeljco Obradovic piazzano un parziale di 0-8, che porta avanti i gialloblu. Il 2+1 di Biberovic scrive il sorpasso turco (52-53). Spissu da ossigeno ai suoi dai 6.75, seguito da Petteway in lunetta. La difesa del Fenerbahce fatica contro Cooley, che monetizza dalla lunetta i falli avversari: il centro biancoblu sigla il nuovo +10. Due minuti di un intenso Biberovic riporta i vicecampioni europei a due possessi di distanza. Petteway in lunetta fa 2/3 ed al 30’ Dinamo è avanti 73-67. Guduric suona la carica ai suoi, Spissu risponde dall’arco. Botta e risposta tra Bamforth e Lauvergne. Ennis e Dixon ristabiliscono la parità sul parquet: con 5’30’’ da giocare il tabellone dice 80-80. Thomas e Bamforth firmano il +4 sassarese: il giocatore ex Bilbao si accende ed infila due bombe che scavano il gap. Petteway scrive il +11 dall’arco con 90” sul cronometro e mette in cassaforte la vittoria del Banco: finisce 95-86.Al termine della sfida, il presidente della Fip Sardegna Bruno Perra ha omaggiato il general manager del Fenerbahce Maurizio Gherardini, il presidente della Dinamo Stefano Sardara ed i due coach con dei prodotti tipici. Il vicesindaco di Carbonia Gianluca Lai consegna il premio del secondo classificato al capitano del Fenerbahce Sinan Guler. I vincitori del Trofeo Città di Carbonia ricevono il premio dall’assessore comunale allo Sport Valerio Piria. Jack Cooley premiato come Mvp della sfida.BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Marzaioli, Bamforth 22, Petteway 17, Devecchi, Magro 4, Gentile 9, Thomas 9, Polonara 5, Diop 2, Cooley 20. Coach Vincenzo Esposito.FENERBAHCE ERKEK: Tirpaci, Hersek 2, Sankali, Ennis 13 , Biberovic 10, Arna 5, Minchev, Guduric 7, Guler 6, Muhammed 21, Lauvergne ,19 Omic 3. Coach Zeljko Obradovic.PARZIALI: 32-24, 52-45, 73-67.(Foto Dinamo Basket)