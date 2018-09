Condividi | M.P. 17:45 Il documentario racconta un giorno di vita in Sardegna attraverso i video inviati dagli utenti A Turris Libisonis si proietta Sardinia in a Day



PORTO TORRES - Un social movie, un documentario, un contenitore di emozioni condivise. Sardinia in a Day approda in una location speciale, l'area archeologica di Turris Libisonis. L'appuntamento è stato promosso dal Comune di Porto Torres e dal Polo Museale della Sardegna. Il film, realizzato con il materiale inviato dagli utenti in una sola giornata e “assemblato” da professionisti della narrazione audiovisiva, sarà proiettato giovedì 20 settembre alle ore 20. L'ingresso è gratuito.



“Sardinia in a Day. Un giorno di vita in Sardegna” è realizzato con il supporto della Scott Free Production. È l’edizione sarda di Italy in a Day di Gabriele Salvatores e nasce da un progetto di Ridley Scott. Il social movie è composto da video reportage realizzati da utenti, sardi e non, invitati a catturare filmati con qualsiasi mezzo (telecamere, smartphone, fotocamere) durante tutta la giornata dell’8 agosto 2015. L'evento è stato presentato questa mattina nella sala Giunta del palazzo comunale.



«È un prodotto realizzato da professionisti locali che hanno riversato in questo progetto tutta la loro passione – ha affermato l'assessora alla Cultura, Mara Rassu – con in più il bagaglio di competenze ed esperienze acquisite in giro per il mondo. La splendida area di Turris Libisonis è il luogo da cui la nostra città ha avuto origine duemila anni fa: è un posto simbolico e un sito perfetto per presentare questo innovativo prodotto culturale che ha radici nel nostro territorio».



«I musei e le aree archeologiche non sono solo ambienti per esporre i reperti – ha aggiunto la funzionaria del Polo Museale della Sardegna, Maria Letizia Pulcini – ma centri della cultura che possono ospitare diverse forme d'arte come l'artigianato, la musica, il cinema e il teatro. In questo modo può crescere la consapevolezza dell'importanza del patrimonio culturale anche negli abitanti di Porto Torres. Con il Comune c'è stata una piena condivisione: entrambi avevamo la volontà di ospitare questa iniziativa e abbiamo lavorato in sinergia nell'organizzazione della serata».



Gabriele Peru e Alberto Calvisi, due rappresentanti del team di Sardinia in a day di cui fanno parte anche Remo Scano e il regista Fabrizio Piras, hanno manifestato la loro soddisfazione «per questa prima proiezione ufficiale del documentario in un sito culturale di grande rilevanza, perché il nostro scopo è valorizzare il territorio. È la conclusione di un percorso durato tre anni, un progetto interamente autoprodotto che ha avuto un bel riscontro. Abbiamo ricevuto oltre settemila video da ogni parte dell'Isola, realizzati dai cittadini sardi, ma anche da turisti americani e tedeschi. Il documentario fotografa la nostra Isola in tutti suoi aspetti, da quello del paesaggio a quello produttivo e la poca presenza di sequenze parlate rispecchia in qualche modo un aspetto caratteristico dei sardi».



