Il comandante interregionale dell'Italia centrale e centro settentrionale della Guardia di finanza, generale di Corpo d´armata Edoardo Valente, ha partecipato alla cerimonia di avvicendamento al Comando regionale Sardegna tra il generale Bruno Bartoloni ed il generale Gioacchino Angeloni Finanza: cambio della guardia al Comando regionale



CAGLIARI - Si è svolta oggi (martedì), nella caserma “Fin.Mavm Efisio Satta”, a Cagliari, la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante regionale tra il generale di Divisione Bruno Bartoloni ed il generale di Brigata Gioacchino Angeloni. Dopo due anni di permanenza nel capoluogo isolano, il generale Bartoloni, destinato a Firenze al comando della Regione Toscana, ha ceduto il testimone al generale Angeloni, che proviene da Roma al termine di un importante incarico quale ufficiale di collegamento del Dipartimento del Tesoro.



La cerimonia, presieduta dal comandante interregionale dell’Italia centrale e centro-settentrionale della Guardia di finanza, generale di Corpo d’armata Edoardo Valente, ha visto la partecipazione degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e finanzieri in forza ai Reparti della Sardegna, del Consiglio di base di rappresentanza e delle Sezioni locali dell’Associazione nazionale finanzieri in congedo. Il generale Valente ha espresso a Bartolini i più profondi e sinceri ringraziamenti per tutta l’attività svolta e per l’impegno profuso in ogni settore istituzionale evidenziando che “le Fiamme gialle hanno ulteriormente consolidato il proprio ruolo di polizia economico-finanziaria, confermandosi nell’Isola insostituibile presidio della legalità contro ogni forma di criminalità. E i risultati di rilievo lo dimostrano”. In tal senso, il generale Bartoloni ha principalmente orientato l’attività operativa dei Reparti e Comandi della Sardegna a contrasto dei fenomeni di inquinamento dell’economia legale, a partire dalle possibili infiltrazioni della criminalità comune ed organizzata e dalle varie forme di contraffazione e abusivismo commerciale.



Quanto al nuovo comandante, Angeloni è originario di Avezzano, sposato con due figli, ha frequentato l'Accademia dal 1980 al 1984 e successivamente è stato in servizio a San Candido, Gaeta, Palermo, Ventimiglia, Pescara, Roma, Torino e Chieti. Laureato in Economia e commercio, Scienze della sicurezza economico-finanziaria e Giurisprudenza, ha superato l'esame da avvocato svolgendo numerosi incarichi di docenza nella Scuola di Polizia Economico-finanziaria, l'Accademia ed altri istituti della Guardia di finanza, nonché nella Scuola Vanoni e diversi atenei nazionali. Al termine della cerimonia, il generale Valente ha rivolto al generale Angeloni un caloroso augurio di buon lavoro, “nella convinzione che saprà onorare le migliori aspettative dei cittadini, dedicando ogni energia e risorsa all’esercizio delle funzioni e delle impegnative responsabilità che lo attendono”.



