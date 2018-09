Condividi | Red 20:07 Proseguono domattina gli incontri di partecipazione pubblica sulle pratiche e le tradizioni rurali, organizzati dall’Assessorato regionale dell’Urbanistica, con la collaborazione dell’Anci Sardegna Paesaggi rurali: nuovo incontro a Calangianus



CALANGIANUS - Proseguono gli incontri di partecipazione pubblica sulle pratiche e le tradizioni rurali, organizzati dall’Assessorato regionale dell’Urbanistica, con la collaborazione dell’Anci Sardegna. Domani, menrcoledì 19 settembre, alle 10, all’Auditorium dell’ex convento in Via San Francesco, a Calangianus, i lavori saranno aperti dal sindaco Fabio Albieri.



La ricerca vede impegnati l’Osservatorio del paesaggio, gli Atenei di Cagliari (Dipartimenti di Ingegneria civile, ambientale ed architettura e di Scienze sociali e delle istituzioni) e Sassari (Dipartimenti di Agraria, di Scienze della natura e del territorio e di Architettura, design e urbanistica), l’Istituto superiore regionale etnografico, con un approfondimento legato agli aspetti immateriali della cultura antica dei territori e delle popolazioni che li abitano. Un importante contributo è stato fornito anche dall’Agenzia regionale Forestas per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna.



Gli incontri aiutano a definire le modalità utili all’estensione del Piano paesaggistico regionale delle zone interne ed a comporre un progetto di ricerca finalizzato al riconoscimento delle componenti storiche, culturali ed insediative dei paesaggi rurali. In un’ottica di partecipazione attiva delle comunità rurali di tutta la Sardegna, questi appuntamenti servono a definire ambiti, paesaggi rurali storici, regole di governo dei corridoi vallivi e di tutto il territorio isolano.



I paesaggi rurali, negli attuali scenari programmatici in ambito comunitario, nazionale e regionale, sono oggetto di particolare attenzione per l’importanza che ricoprono a livello identitario, ambientale, culturale, storico e produttivo. La prossima tappa è in programma martedì 25 settembre, ad Oliena.



