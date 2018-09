Condividi | M.P. 14:11 Due operazioni di ricerca e soccorso sono state portate a termine durante la notte dalla Guardia Costiera di Porto Torres, che ha tratto in salvo in totale 6 diportisti di nazionalità italiana Porto Torres: in salvo sei diportisti in panne



PORTO TORRES - Due operazioni di ricerca e soccorso sono state portate a termine durante la notte dalla Guardia Costiera di Porto Torres, che ha tratto in salvo in totale 6 diportisti di nazionalità italiana. La prima operazione Sar ha avuto inizio intorno alle ore 22 quando la sala operativa della Capitaneria di porto turritana è stata allertata sul numero di soccorso 1530 dal comandante di un’unità in avaria con due persone a bordo due miglia fuori il porto di Stintino.



Immediatamente la Guardia Costiera di Porto Torres ha inviato in zona la dipendente motovedetta CP 810, unità specializzata nelle operazioni di ricerca e soccorso, invitando gli occupanti dell’unità in avaria ad indossare i giubbotti di salvataggio e a mantenere la calma in attesa del soccorsi. Giunta in zona operazioni e rintracciata l’unità in difficoltà mediante l’utilizzo di fonti luminose, si è proceduto a monitorare la situazione e a prestare assistenza per l’ormeggio in sicurezza nel porto di Stintino.



La seconda operazione Sar ha avuto inizio intorno alle ore 2.30, quando la sala operativa è stata nuovamente allertata sul numero di soccorso 1530 dal comandante di un’unità in avaria con 4 persone a bordo a circa quattro miglia dal porto di Porto Torres. Attivate le procedure di sicurezza per le persone richiedenti soccorso ed inviata immediatamente in zona la dipendente motovedetta CP 810, l’unità in avaria è stata intercettata e scortata per l’ormeggio in sicurezza nel porto di Porto Torres, dove ha fatto ingresso intorno alle 3.Sia nella prima che nella seconda operazione di soccorso non è stato necessario richiedere l’intervento del personale medico. In entrambi i casi, comunque, saranno espletate le formalità previste dal Codice della Navigazione e dal Codice del diporto.



Il Ccmandante della Capitaneria di Porto Torres,Emilio Del Santo, invita tutti i diportisti ad effettuare controlli accurati delle dotazioni di bordo prima di lasciare l'ormeggio, al fine di non mettere a repentaglio la propria e altrui incolumità.