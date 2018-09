Condividi | Red 17:14 Ieri, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lanusei, con il personale del Nipaf e della Stazione di Osini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, ha proceduto all’arresto di un 44enne nelle campagne di Gairo per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Coltivazione di marijuana a Gairo: 44enne in manette



LANUSEI – Ieri (lunedì), nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lanusei, con il personale del Nipaf e della Stazione di Osini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, ha proceduto all’arresto di un 44enne nelle campagne di Gairo per coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I servizi di appostamento e di osservazione della Polizia hanno permesso di individuare in località “Su Candelessargiu”, in una zona boschiva, una struttura in lamiera metallica, costruita artigianalmente, con tetto e finestre in policarbonato trasparente, adibita a serra, nella quale sono state individuate numerose piante di marijuana.



Il 44enne è stato sorpreso dagli operanti all’intento della struttura mentre coltivava diverse piante di cannabis. Nel locale, sono state trovate e sequestrate quarantuno piante di marijuana con infiorescenze sviluppate, un contenitore metallico contenente numerosi semi di canapa indiana-marijuana, presumibilmente ottenuti da precedenti coltivazioni. Inoltre, sono stati sequestrati diversi concimi, una stazione barometrica e termoigrometrica regolarmente funzionante destinata al monitoraggio della temperatura e del grado di umidità, nonché vari attrezzi da giardinaggio.



Sottoposto a perquisizione personale l'uomo è risultato in possesso di un coltello a serramanico, modello "Arburesa", della lunghezza complessiva di circa 21centimetri. Nella successiva perquisizione estesa al veicolo ed all'abitazione, sono state trovate undici piantine di marijuana parzialmente essiccate e due involucri di banconote da 50 e 100euro, per un importo complessivo di 2.150euro. Sul posto per gli accertamenti del caso, è intervenuto anche il personale della Polizia Scientifica del Commissariato di Pubblica sicurezza di Tortolì. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione.