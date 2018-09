Condividi | Red 15:11 La locale Sezione della Fidapa-Bpw Italy, presieduta da Maria Antonietta Fois, organizza da domani a domenica 23, la 18esima Mostra della creatività al femminile, che sarà allestita nella Torre San Giovanni ed aperta al pubblico dalle 18.30 alle 23.30 Sul filo dell´arte: mostra ad Alghero



ALGHERO - La Sezione di Alghero della Fidapa-Bpw Italy, presieduta da Maria Antonietta Fois, organizza da domani, mercoledì 19, a domenica 23 settembre, la 18esima Mostra della creatività al femminile dal tema “Sul filo dell’arte”, che sarà allestita nella Torre San Giovanni, in Largo San Francesco ed aperta al pubblico dalle 18.30 alle 23.30. La mostra gode del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Con la realizzazione della Mostra, la Sezione persegue una delle finalità proprie dell’associazione: sostenere e valorizzare le donne creative che, grazie al loro ingegno, alla loro passione, alla loro arte, alla loro costanza, con tecniche innovative e vari materiali, realizzano opere, che traggono ispirazione dalla tradizione artistica e culturale della propria terra, che sviluppano in chiave innovativa e moderna, perseguendo così un nuovo sviluppo socio economico.



Le espositrici sono quindici e provengono da diverse parti dell’Isola, le loro opere realizzate artigianalmente, sono uniche, di particolare pregio e bellezza. Saranno esposti i particolarissimi gioielli di Maria Conte, i gioielli in filigrane di cotone di Maria Delogu, le ceramiche artistiche di Sara Manus e Carla Camedda, gli scialli ricamati di Alessia Podda, le creazioni in tessuto, perle e pailletes di Maria Giuseppina Cadeddu, le candele artistiche di Eli Milikina, gli intrecci ed i macramè di Vivi Pintore, le opere in filet all’uncinetto di Celestina Farci, le creazioni sartoriali di Coluccia Pisanu, i telai di Bruna Cossu, le opere in filet di Bosa dell’Associazione la Foce, le fantasie creative di Paola Zidda, i manufatti tipici dell’artigianato del paese di origine di Helen Odware e le eleganti opere in tessuto di Giovanna Calvia.



Durante la mostra, le espositrici illustreranno le tecniche e le modalità di esecuzione delle loro opere. L'inaugurazione della Mostra, alla presenza delle Autorità cittadine, si terrà domani, alle 19, con una breve introduzione ad opera della socia Sabrina Aranzanu. L'ingresso è libero.