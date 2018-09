Condividi | Red 15:46 Il divieto riguarda le vie Sieni, Vardabasso, Morandi, Siglienti, Ugo La Malfa, Melis, Demuro e Piazza Aldo Moro. Lo si legge nell´ordinanza firmata oggi (martedì) dal sindaco di Sassari Nicola Sanna, che rimarrà in vigore fino alla verifica di conformità per i nitriti Acqua non potabile a Serra Secca



SASSARI – Dopo i controlli compiuti dal Dipartimento di Prevenzione-Servizio lgiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ats Sardegna l'acqua nel quartiere Serra Secca è stata dichiarata non idonea al consumo umano diretto come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata previa bollitura e per tutti gli usi igienici.



Il divieto riguarda le vie Sieni, Vardabasso, Morandi, Siglienti, Ugo La Malfa, Melis, Demuro e Piazza Aldo Moro. Lo si legge nell'ordinanza firmata oggi (martedì) dal sindaco di Sassari Nicola Sanna, che rimarrà in vigore fino alla verifica di conformità per i nitriti.



L'acqua è di nuovo potabile nel quartiere Monte Rosello Basso, nelle vie Quasimodo, Pulli, Tintoretto ed Escriva. Secondo le ultime analisi compiute dall'Ats Sardegna, i parametri sono rientrati nella norma.