Telèia case-study, Alghero nel mondo

ALGHERO - L’Immersive Tunnel recentemente realizzato a Casa Gioiosa dall'Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana diventa caso-studio della Canon, la casa fotografica leader nel settore. Utilizzerà le immagini riprese dentro il tunnel per dimostrare cosa sia possibile fare con le proprie apparecchiature e porterà così Alghero nel mondo, garantendo una promozione eccezionale per il territorio.



Il successo riscontrato in occasione dell'inaugurazione di Telèia, avvenuta lo scorso 21 aprile, è solo un'anticipazione di ciò che il Centro Multimediale Immersivo dell’Area Marina Protetta potrà dare ad Alghero e alla Sardegna. Ad attirare l’attenzione sono stati soprattutto i 17 metri di lunghezza e oltre 5 di larghezza: tre delle sue pareti ospitano proiezioni che riempiono ogni centimetro della superficie sino a superare i 3 metri di altezza e alle quali si aggiunge tutto il pavimento, con una resa incredibilmente realistica e spettacolare che incanta i visitatori.



Ci sono voluti ben 14 proiettori Canon per allestire il tunnel: ciascuno di essi proietta una parte dell'immagine più grande ma a causa delle dimensioni particolarmente estese e del suo sviluppo curvo, si sono dovuti affrontare non pochi problemi, brillantemente risolti dai tecnici, di collimazione dei singoli spezzoni. Le soluzioni adottate ed il risultato ottenuto hanno posto Alghero al centro dell'attenzione degli esperti del settore e indotto Canon Italia a fare di Telèia un vero e proprio Caso-Studio. Sono infatti ben pochi al mondo i centri immersivi di questo genere e probabilmente con sviluppo curvo si tratta del primo in assoluto ad essere stato realizzato.