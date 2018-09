Condividi | S.O. 13:00 L´obbiettivo dell´Amministrazione comunale è quello di diffondere e veicolare la cultura della mobilità europea attraverso l´utilizzo e la pratica del programma Erasmus+ Focus Erasmus ad Alghero



ALGHERO - Si terrà venerdì prossimo, 21 settembre, dalle ore 9 alle ore 12 nella sala conferenze del Quarter ad Alghero, la conferenza "Il programma Erasmus e la mobilità giovanile in Europa" rivolta agli studenti prossimi alla maturità degli Istituti di Alghero. L'obbiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di diffondere e veicolare la cultura della mobilità europea attraverso l'utilizzo e la pratica del programma Erasmus+.



Sono previsti gli interventi di apertura del Sindaco Mario Bruno e le conclusioni dell'assessora della Pubblica Istruzione del Comune di Alghero, Gabriella Esposito. Presenti anche Graziano Milia, responsabile relazioni esterne Fondazione di Sardegna (nella foto), Fabio Roccuzzo direttore associazione "Focus Europe", Daniele Gizzi project manager associazione "Focus Europe" e Carlo Bitetto garagERASMUS.



Alla conferenza sono invitati a partecipare gli studenti delle ultime classi dei licei cittadini e degli istituti professionali. Tutte le iniziative promosse sono inserite all'interno di "Focus Europe", l'associazione no profit specializzata in programmi europei e finanziamenti comunitari di cui è partner il Comune di Alghero, la cui mission è la promozione delle realtà territoriali attraverso l'assistenza agli enti locali nell'accesso e utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.