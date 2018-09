Condividi | A.S. 12:28 Chiusi al traffico 4 chilometri all´ingresso di Sassari sulla Strada Statale 291. L’intervento rientra nel piano Anas denominato "bastabuche" che, in Sardegna, prevede un investimento complessivo pari a 71 milioni di euro Bastabuche sulla Sassari-Alghero



ALGHERO - Al via i lavori di pavimentazione sulla strada statale 291 Var “Della Nurra” nel tratto compreso tra il km 2,850 e il km 6,450, in direzione Sassari. L’intervento rientra nel piano Anas denominato "bastabuche" che, in Sardegna, prevede un investimento complessivo pari a 71 milioni di euro. Il tratto di strada sarà pertanto chiuso al traffico, insieme alle rampe in direzione Sassari dello svincolo di connessione con la strada statale 131 “Carlo Felice”.



Durante le lavorazioni, che si protrarranno fino al 7 novembre, tutto il traffico della direttrice Alghero-Sassari verrà deviato sulla sp18. Inoltre per consentire la prosecuzione dei lavori del lotto 6 dell’Itinerario “Sassari Olbia”, fino a giovedì 20 settembre la strada statale 597 ‘del Logudoro’ rimarrà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra le 10.30 e le 12.00 tra lo svincolo di Monti (km 60,958) e lo svincolo di Monti-Telti (km 66,411), nei territori comunali di Berchidda e Monti, in provincia di Sassari.



La proroga delle limitazioni, inizialmente previste fino allo scorso venerdì 14 settembre, si è resa necessaria a causa delle condizioni meteo avverse verificatesi la scorsa settimana. Durante il periodo di chiusura il traffico diretto ad Olbia sarà deviato allo svincolo di Monti sulla NSA 311 e sulla strada provinciale 147 per poi rientrare sulla SS597 allo svincolo di Monti-Telti. Viceversa per il traffico diretto verso Sassari. Commenti ALGHERO - Al via i lavori di pavimentazione sulla strada statale 291 Var “Della Nurra” nel tratto compreso tra il km 2,850 e il km 6,450, in direzione Sassari. L’intervento rientra nel piano Anas denominato "bastabuche" che, in Sardegna, prevede un investimento complessivo pari a 71 milioni di euro. Il tratto di strada sarà pertanto chiuso al traffico, insieme alle rampe in direzione Sassari dello svincolo di connessione con la strada statale 131 “Carlo Felice”.Durante le lavorazioni, che si protrarranno fino al 7 novembre, tutto il traffico della direttrice Alghero-Sassari verrà deviato sulla sp18. Inoltre per consentire la prosecuzione dei lavori del lotto 6 dell’Itinerario “Sassari Olbia”, fino a giovedì 20 settembre la strada statale 597 ‘del Logudoro’ rimarrà chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra le 10.30 e le 12.00 tra lo svincolo di Monti (km 60,958) e lo svincolo di Monti-Telti (km 66,411), nei territori comunali di Berchidda e Monti, in provincia di Sassari.La proroga delle limitazioni, inizialmente previste fino allo scorso venerdì 14 settembre, si è resa necessaria a causa delle condizioni meteo avverse verificatesi la scorsa settimana. Durante il periodo di chiusura il traffico diretto ad Olbia sarà deviato allo svincolo di Monti sulla NSA 311 e sulla strada provinciale 147 per poi rientrare sulla SS597 allo svincolo di Monti-Telti. Viceversa per il traffico diretto verso Sassari.