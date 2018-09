Condividi | S.O. 20:00 Scontro a distanza con l´ex assessora Lampis. I lavori extra eseguiti a settembre presso l´ex ostello di Fertilia hanno fatto slittare alcuni interventi nelle scuole elementari, così il sindaco di Alghero si scusa pubblicamente sui social Erbacce a scuola, Bruno si scusa



ALGHERO - «Vi devo chiedere scusa perché non siamo riusciti a mantenere l’impegno sacrosanto della pulizia di tutte le aree verdi di tutti i cortili pertinenti ai plessi scolastici prima dell’inizio delle lezioni di oggi». Il sindaco di Alghero ci mette la faccia e stronca sul nascere le polemiche che già rimbalzavano su facebook, alcune alimentate proprio da alcune insegnanti come nel caso del Sacro Cuore.



«Non bastavano gli anni e anni di promesse mancate e di impegni mai mantenuti, negando alla nostra scuola quegli spazi di gioco e di sport di cui i nostri bambini hanno diritto. Quest'anno, per stupirci ancora di più, i nostri amministratori hanno voluto superarsi, e per il primo giorno di scuola ci hanno fatto trovare il giardino indecoroso, sporco e persino pericoloso» era stata la denuncia social, con tanto di foto, dell'ex assessora Natacha Lampis.



Risposta di Mario Bruno, seppur indiretta, che non si fa attendere sempre su Fb. «Purtroppo, con gli operai dell'Alghero In house e dell'ufficio manutenzione impegnati nel super-lavoro realizzato a Fertilia, ad agosto, nell'area dell'ex Ostello, in vista del trasferimento degli anziani avvenuto il 5 settembre, gli sfalci e la pulizia dei giardini e cortili interni alle scuole pubbliche hanno subito qualche piccolo ritardo». Col primo cittadino che, oltre a scusarsi, pubblica il cronoprogramma degli interventi previsti per i prossimi giorni sulle scuole ancora "sporche".



Nella foto: alcuni operai a lavoro sui giardini delle scuole Commenti ALGHERO - «Vi devo chiedere scusa perché non siamo riusciti a mantenere l’impegno sacrosanto della pulizia di tutte le aree verdi di tutti i cortili pertinenti ai plessi scolastici prima dell’inizio delle lezioni di oggi». Il sindaco di Alghero ci mette la faccia e stronca sul nascere le polemiche che già rimbalzavano su, alcune alimentate proprio da alcune insegnanti come nel caso del Sacro Cuore.«Non bastavano gli anni e anni di promesse mancate e di impegni mai mantenuti, negando alla nostra scuola quegli spazi di gioco e di sport di cui i nostri bambini hanno diritto. Quest'anno, per stupirci ancora di più, i nostri amministratori hanno voluto superarsi, e per il primo giorno di scuola ci hanno fatto trovare il giardino indecoroso, sporco e persino pericoloso» era stata la denuncia, con tanto di foto, dell'ex assessora Natacha Lampis.Risposta di Mario Bruno, seppur indiretta, che non si fa attendere sempre su. «Purtroppo, con gli operai dell'Algheroe dell'ufficio manutenzione impegnati nel super-lavoro realizzato a Fertilia, ad agosto, nell'area dell'ex Ostello, in vista del trasferimento degli anziani avvenuto il 5 settembre, gli sfalci e la pulizia dei giardini e cortili interni alle scuole pubbliche hanno subito qualche piccolo ritardo». Col primo cittadino che, oltre a scusarsi, pubblica il cronoprogramma degli interventi previsti per i prossimi giorni sulle scuole ancora "sporche".Nella foto: alcuni operai a lavoro sui giardini delle scuole