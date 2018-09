Condividi | A.S. 16:08 In merito alle criticità riscontrate durante i mesi di picco della stagione estiva che hanno determinato ritardi e cancellazioni, l´Enac ha aperto una dettagliata attività di valutazione Volotea sotto osservazione Enac



ALGHERO - L’Ente nazionale per l’aviazione civile prosegue l'attività di valutazione sul vettore aereo spagnolo Volotea. La compagnia era finita sotto stretta osservazione dallo scorso agosto, in merito alle criticità riscontrate durante i mesi di picco della stagione estiva che hanno determinato ritardi e cancellazioni con i conseguenti disservizi per i passeggeri in possesso di biglietti di questo vettore.



Il vettore low cost ad Alghero ha attivato i collegamenti con Genova, Napoli, Venezia, Verona e Madrid. L'Enac, rapportandosi anche con l’omologa Autorità iberica, ha instaurato una fattiva collaborazione con la compagnia Volotea «che sta inviando i dati necessari alla valutazione, evidenziando nel dettaglio le circostanze che hanno determinato i disservizi» si legge nella nota dell'ente nazionale italiano. Nel frattempo l'aviolinea, che ha confermato l'interesse alle operazioni nel nostro Paese.



Volotea ha assicurato di porre in essere «tutti gli sforzi per continuare a garantire efficienza e sicurezza nei collegamenti, nel rispetto delle norme a tutela dei passeggeri, sta proseguendo le operazioni di volo ed i collegamenti aerei come da programma». L'Enac continua comunque a verificare sia l'attuazione degli impegni assunti da Volotea, sia la correttezza dell'applicazione di quanto previsto dal Regolamento 261 del 2004, in termini di assistenza ed informazioni ai passeggeri.