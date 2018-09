Condividi | Red 22:06 Sono quattro i progetti proposti, che permetteranno a sedici volontari di acquisire competenze, cimentarsi con un´esperienza lavorativa negli uffici dell´ente e conoscere da vicino l´attività e l´organizzazione di una Pubblica amministrazione Servizio civile a Sassari: domande entro il 28 settembre



SASSARI - Scadono venerdì 28 settembre i termini per la presentazione delle domande per svolgere il Servizio civile al Comune di Sassari. Sono quattro i progetti proposti, che permetteranno a sedici volontari di acquisire competenze, cimentarsi con un'esperienza lavorativa negli uffici dell'ente e conoscere da vicino l'attività e l'organizzazione di una Pubblica amministrazione.



Con “Comunicare… cala la rete!”, progetto del settore Affari generali, trasparenza e partecipazione, i volontari collaboreranno alla creazione ed all'aggiornamento delle pagine web che saranno realizzate per il progetto di comunicazione della Rete metropolitana del nord Sardegna; implementeranno i canali di comunicazione esistenti dell'Urp (sportello, call center e social media), faciliteranno l'accesso ai servizi e monitoreranno le richieste e feedback dell'utenza, recependo bisogni, suggerimenti e reclami di cittadini ed imprese ed altri enti al fine di migliorare la qualità dei servizi. Con “Sassari: turismo in Rete”, il settore Sviluppo locale: cultura e marketing turistico vuole rafforzare le azioni di promozione turistica e mettere in luce le peculiarità del territorio valorizzandone il patrimonio, materiale ed immateriale, attraverso un servizio più efficiente di accoglienza ed informazione per i cittadini ed i visitatori.



"Comunichiamo per prevenire e proteggere", della Polizia municipale, mira a studiare le problematiche connesse alla gestione dei dati e delle note informative che interessano la pubblica incolumità della popolazione ed alla divulgazione delle informazioni relative a prescrizioni contenute nel piano di Protezione civile comunale. Il progetto "Oltre il cv" del settore Attività educative, giovanili e sportive intende soffermarsi sui temi della cittadinanza attiva, innovazione, diritto al lavoro e competenze, individuando per ciascuna di queste, sulla base dell'esperienza maturata dagli operatori dell'Informagiovani/Eurodesk, la progettazione di laboratori collettivi, articolati in più moduli, usando metodologie smart innovative e meno formali, per interessare e stimolare i giovani con un percorso d'informazione, orientamento e formazione più agile e discorsivo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari.