Truffa a Lodè: denunciato abruzzese

LODE’ - I Carabinieri della Stazione di Lodè, al termine delle indagini, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente un 60enne della provincia di Pescara. A cadere nella tentazione, un giovane della provincia nuorese che, attirato dalla convenienza di un annuncio postato su un noto portale on-line e inerente la vendita di alcuni materiali riguardanti l’edilizia.



Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, versava in una carta ricaricabile in uso al truffatore, la somma di 700euro. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna del materiale. Attraverso una serie di accertamenti i militari dell'Arma sono riusciti ad indentificare il pescarese per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà.