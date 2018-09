Condividi | M.P. 14:27 Film documentario: Sardinia in a Day. Un giorno di vita in Sardegna Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano – Porto Torres giovedì 20 settembre alle 20 All´Antiquarium documentario Sardinia in a Day



PORTO TORRES - La Sardegna raccontata attraverso gli occhi di chi la ama e da chi la vive. Il Polo museale della Sardegna e il Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Porto Torres, giovedì 20 settembre alle 20 con apertura straordinaria fino alle 22.30 , presenta la proiezione del film - documentario dal titolo “Sardinia in a Day. Un giorno di vita in Sardegna”.



Il documentario, ispirato al film di Ridley Scott “Life in a day” è considerato il primo social movie sardo, ed è un assemblaggio di video reportage realizzati da utenti, sardi e non, che sono stati invitati a catturare e documentare parte delle loro giornate trascorse in Sardegna. Nel corso della serata ad introdurre il progetto saranno i componenti dell’Associazione culturale Sardinia in a Day che hanno realizzato il documentario, Alberto Calvisi, Fabrizio Piras, Remo Scano e Gabriele Peru.



Seguirà un dibattito con il pubblico, moderato dall’archeologa dell’Antiquarium Turritano di Porto Torres, Maria Letizia Pulcini e dall’assessora alla Cultura del Comune di Porto Torres, Mara Rassu.

Ingresso gratuito per l’evento. Commenti PORTO TORRES - La Sardegna raccontata attraverso gli occhi di chi la ama e da chi la vive. Il Polo museale della Sardegna e il Museo Archeologico nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres, in collaborazione con l'assessorato alla Cultura del Comune di Porto Torres, giovedì 20 settembre alle 20 con apertura straordinaria fino alle 22.30 , presenta la proiezione del film - documentario dal titolo “Sardinia in a Day. Un giorno di vita in Sardegna”.Il documentario, ispirato al film di Ridley Scott “Life in a day” è considerato il primo social movie sardo, ed è un assemblaggio di video reportage realizzati da utenti, sardi e non, che sono stati invitati a catturare e documentare parte delle loro giornate trascorse in Sardegna. Nel corso della serata ad introdurre il progetto saranno i componenti dell’Associazione culturale Sardinia in a Day che hanno realizzato il documentario, Alberto Calvisi, Fabrizio Piras, Remo Scano e Gabriele Peru.Seguirà un dibattito con il pubblico, moderato dall’archeologa dell’Antiquarium Turritano di Porto Torres, Maria Letizia Pulcini e dall’assessora alla Cultura del Comune di Porto Torres, Mara Rassu.Ingresso gratuito per l’evento.