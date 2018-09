Condividi | Red 15:00 Prevenzione e sicurezza sulle strade di Alghero da parte del Comando di Polizia locale. Prosegue da giovedì 20 settembre la verifica sul rispetto della velocità nel tratto di strada del Viale Burruni. Ecco il calendario Viale Burruni: autovelox, le date



ALGHERO - Continuano le azioni di prevenzione e sicurezza sulle strade da parte del Comando di Polizia locale di Alghero, impegnato con una presenza capillare nelle zone nevralgiche con operazioni di controllo e prevenzione. Prosegue da giovedì 20 settembre la verifica sul rispetto della velocità nel tratto di strada del Viale Burruni. I limiti di velocità saranno controllati anche martedì 25 settembre, lunedì 1 ottobre, martedì 9, lunedì 15, martedì 16, lunedì 29 e martedì 30. Il Comando della Polizia locale ribadisce l’invito alla guida prudente ed al rispetto del limite di velocità (50chilometri orari), fondamentale per scongiurare situazioni di pericolosità dovute a velocità eccessive, pericolose per se stessi e per gli altri e quindi sanzionate dal Codice della strada. Commenti ALGHERO - Continuano le azioni di prevenzione e sicurezza sulle strade da parte del Comando di Polizia locale di Alghero, impegnato con una presenza capillare nelle zone nevralgiche con operazioni di controllo e prevenzione. Prosegue da giovedì 20 settembre la verifica sul rispetto della velocità nel tratto di strada del Viale Burruni. I limiti di velocità saranno controllati anche martedì 25 settembre, lunedì 1 ottobre, martedì 9, lunedì 15, martedì 16, lunedì 29 e martedì 30. Il Comando della Polizia locale ribadisce l’invito alla guida prudente ed al rispetto del limite di velocità (50chilometri orari), fondamentale per scongiurare situazioni di pericolosità dovute a velocità eccessive, pericolose per se stessi e per gli altri e quindi sanzionate dal Codice della strada.