Condividi | Red 14:08 Mercoledì, tra le 12 e le 14.30, più di settanta modelli Ferrari attraverseranno la città nell´ambito della “Ferrari cavalcade classiche”, evento di punta del Cavallino rampante Il fascino Ferrari sbarca ad Alghero



ALGHERO – Alghero è pronta ad accogliere il “fascino” Ferrari, che mercoledì 19 settembre sbarcherà nella Riviera del corallo. Infatti, più di settanta modelli Ferrari attraverseranno la città nell'ambito della “Ferrari cavalcade classiche”, evento di punta del Cavallino Rampante.



La manifestazione, nata nel 2011, ha dedicato le scorse edizioni, nell’ordine, ad Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Lazio ed Umbria, Veneto, Puglia e Valle d’Aosta (oltre alle due edizioni internazionali a San Francisco ed a Kyoto). L'evento raduna i clienti ed i collezionisti più fedeli alla Ferrari, i quali, condividendo la passione per la “Rossa di Maranello”, visitano i luoghi più belli d’Italia, creando anche opportunità di sviluppo economico e turistico.



La tappa algherese vedrà, tra le 12 e le 14.30, il corteo di settantacinque auto accuratamente selezionate tra i modelli più significativi ed autentici provenienti da tutto il mondo sfilare da Via Don Minzoni e Via Garibaldi, per giungere nel centro storico di Alghero e sostare sui Bastioni Cristoforo Colombo. In mostra anche i modelli storici provenienti dalle collezioni d’epoca dal 1948 al 1970.



Uno spettacolo unico ed un’altra grande opportunità per Alghero, sempre più proiettata a livello internazionale per la qualità delle manifestazioni e la grande visibilità che le stesse garantiscono al territorio. La manifestazione è organizzata, su licenza di Ferrari, dalla Canossa events, in collaborazione con la Scuderia Tricolore di Reggio Emilia per quanto riguarda la parte stradale ed è inquadrata come “gara di regolarità storica” iscritta al calendario sportivo Aci-Csai.



(Foto Ferrari) Commenti ALGHERO – Alghero è pronta ad accogliere il “fascino” Ferrari, che mercoledì 19 settembre sbarcherà nella Riviera del corallo. Infatti, più di settanta modelli Ferrari attraverseranno la città nell'ambito della “Ferrari cavalcade classiche”, evento di punta del Cavallino Rampante.La manifestazione, nata nel 2011, ha dedicato le scorse edizioni, nell’ordine, ad Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Lazio ed Umbria, Veneto, Puglia e Valle d’Aosta (oltre alle due edizioni internazionali a San Francisco ed a Kyoto). L'evento raduna i clienti ed i collezionisti più fedeli alla Ferrari, i quali, condividendo la passione per la “Rossa di Maranello”, visitano i luoghi più belli d’Italia, creando anche opportunità di sviluppo economico e turistico.La tappa algherese vedrà, tra le 12 e le 14.30, il corteo di settantacinque auto accuratamente selezionate tra i modelli più significativi ed autentici provenienti da tutto il mondo sfilare da Via Don Minzoni e Via Garibaldi, per giungere nel centro storico di Alghero e sostare sui Bastioni Cristoforo Colombo. In mostra anche i modelli storici provenienti dalle collezioni d’epoca dal 1948 al 1970.Uno spettacolo unico ed un’altra grande opportunità per Alghero, sempre più proiettata a livello internazionale per la qualità delle manifestazioni e la grande visibilità che le stesse garantiscono al territorio. La manifestazione è organizzata, su licenza di Ferrari, dalla Canossa events, in collaborazione con la Scuderia Tricolore di Reggio Emilia per quanto riguarda la parte stradale ed è inquadrata come “gara di regolarità storica” iscritta al calendario sportivo Aci-Csai.(Foto Ferrari)