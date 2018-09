Condividi | Red 13:56 Nell´ambito dei progetti attivati dal Comune di Alghero per la valorizzazione culturale e linguistica, hanno preso il via a Palazzo Serra, già sede della Consulta per le politiche linguistiche del Comune e dell´Assessorato alla Cultura, i corsi di algherese rivolti ai dipendenti comunali Algherese in Comune: al via i corsi



ALGHERO - Attivati i corsi di alfabetizzazione in lingua catalana di Alghero rivolti ai dipendenti della Pubblica amministrazione, nell'ambito di un progetto specifico di sensibilizzazione e valorizzazione culturale voluto dal Comune di Alghero e finanziato dalla legge 482/1999 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. Nel corso del biennio 2018-2019, si realizzeranno due differenti corsi rivolti principalmente ai principianti di ottanta ore ciascuno, a cui si aggiungeranno due ulteriori corsi di formazione di base di trentacinque ore. Alla fine di ogni corso è previsto un test finale ed a tutti i dipendenti verrà rilasciato l'attestato di frequenza.



La responsabile dei corsi è Giuliana Portas, già referente per lo Sportello linguistico di Palazzo Serra. Sarà lei ad occuparsi delle lezioni riguardanti la conoscenza orale e scritta dell'algherese, mentre altri esperti del settore cureranno diversi approfondimenti. La parte dei corsi sulla fonetica è curata da Francesco Ballone, la materia di diritto e legislazione delle minoranze linguistiche è a cura di Irene Coghene, mentre Letizia Portas si occuperà dei laboratori didattici.



Nello specifico, si formeranno progressivamente gli studenti attraverso attività strutturate e test di valutazione: il corso sarà indirizzato anche alla conversazione, con specifici approfondimenti sulle caratteristiche del lessico tecnico-amministrativo, per far acquisire ai dipendenti una buona capacità interpretativa delle peculiarità fonetiche del catalano di Alghero. Uno gli obiettivi del progetto, voluto fortemente dall'Amministrazione comunale all'interno delle attività avviate dalle politiche linguistiche, a cui la Giunta guidata dal sindaco Mario Bruno ha impresso un notevole impulso negli ultimi anni, sarà quello di permettere al personale un’agevole fluidità espressiva nel contatto con l’utenza e nei rapporti interni alla struttura amministrativa ed una proprietà di linguaggio adeguati.



