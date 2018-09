Condividi | A.S. 11:45 Settembre a caccia degli scatti perfetti ad Alghero. Si avvia a conclusione la stagione estiva 2018 con una solida consapevolezza: la destinazione-Alghero tiene il confronto con tutte le maggiori località delle vacanze in italia e si conferma meta privilegiata per il turismo nell´Isola. Nell´Isola instagramers da tutta Italia Igers da tutta Italia ad Alghero



ALGHERO - I tramonti mozzafiato e gli scorci unici che il territorio di Alghero sa regalare, faranno da cornice agli “Igers” provenienti da tutta Italia che sbarcheranno nel nord dell’Isola dal 23 al 25 settembre. Saranno davvero in tanti gli instagramers che andranno alla scoperta di Alghero e Bosa in occasione dell’Assemblea Igersitalia 2018 che si terrà in Sardegna tra Alghero, Cagliari, Cabras e Bosa.



L’evento è organizzato dall'associazione nazionale Instagramers Italia insieme all’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna ed è patrocinato dall'Amministrazione comunale, dalla Fondazione Alghero e dal Parco di Porto Conte. Il programma prevede la visita ai luoghi più belli e instagrammabili: Punta Giglio e le sue falesie calcaree a picco sul mare, la spiaggia e le scogliere di Torre del Porticciolo e il promontorio di Capo Caccia con la spettacolare Grotta dei Vasi Rotti da cui si può ammirare tutto il parco in un colpo d’occhio indimenticabile.



Nel tragitto è prevista una sosta presso l’Emporio di Casa Gioiosa e la tappa al Nuraghe Palmavera. Chi vorrà potrà invece scoprire autonomamente Alghero, cittadina ricca di monumenti e scorci unici. Grazie alla Fondazione Alghero, gli igers potranno accedere con permesso speciale al Museo del Corallo, al Museo Archeologico e quello Diocesano, alla Mostra Nuragici presso Lo Quarter, alle antiche Torri che circondano il centro storico.



«Alghero e il suo ambiente, la cultura e le magiche emozioni che il territorio offrono sono patrimonio unico da veicolare e far conoscere sempre di più anche attraverso i mezzi di comunicazione più social» sottolinea l'assessore al Turismo della Città di Alghero, Gabriella Esposito. Per lei e gli imprenditori turistici si avvia a conclusione la stagione estiva 2018 con una solida consapevolezza: la destinazione-Alghero tiene il confronto con tutte le maggiori località delle vacanze in italia e si conferma meta privilegiata per il turismo nell'Isola [



[foto @giobenevento, Instagramers italia] Commenti ALGHERO - I tramonti mozzafiato e gli scorci unici che il territorio di Alghero sa regalare, faranno da cornice agli “” provenienti da tutta Italia che sbarcheranno nel nord dell’Isola dal 23 al 25 settembre. Saranno davvero in tanti gliche andranno alla scoperta di Alghero e Bosa in occasione dell’Assemblea Igersitalia 2018 che si terrà in Sardegna tra Alghero, Cagliari, Cabras e Bosa.L’evento è organizzato dall'associazione nazionale Instagramers Italia insieme all’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna ed è patrocinato dall'Amministrazione comunale, dalla Fondazione Alghero e dal Parco di Porto Conte. Il programma prevede la visita ai luoghi più belli e instagrammabili: Punta Giglio e le sue falesie calcaree a picco sul mare, la spiaggia e le scogliere di Torre del Porticciolo e il promontorio di Capo Caccia con la spettacolare Grotta dei Vasi Rotti da cui si può ammirare tutto il parco in un colpo d’occhio indimenticabile.Nel tragitto è prevista una sosta presso l’Emporio di Casa Gioiosa e la tappa al Nuraghe Palmavera. Chi vorrà potrà invece scoprire autonomamente Alghero, cittadina ricca di monumenti e scorci unici. Grazie alla Fondazione Alghero, gli igers potranno accedere con permesso speciale al Museo del Corallo, al Museo Archeologico e quello Diocesano, alla Mostra Nuragici presso Lo Quarter, alle antiche Torri che circondano il centro storico.«Alghero e il suo ambiente, la cultura e le magiche emozioni che il territorio offrono sono patrimonio unico da veicolare e far conoscere sempre di più anche attraverso i mezzi di comunicazione più» sottolinea l'assessore al Turismo della Città di Alghero, Gabriella Esposito. Per lei e gli imprenditori turistici si avvia a conclusione la stagione estiva 2018 con una solida consapevolezza: la destinazione-Alghero tiene il confronto con tutte le maggiori località delle vacanze in italia e si conferma meta privilegiata per il turismo nell'Isola [ LEGGI ].[foto @giobenevento, Instagramers italia]