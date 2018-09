video Condividi | S.O. 9:41 Tutti pazzi sul luna park di Alghero



Arrivederci al 2019. Il luna park Matherland saluta tutti e rinnova l´appuntamento per la prossima stagione turistica estiva, ma nel frattempo già programma qualche divertente novità per l´inverno. L´anteprima del Family Festival di Alghero fa letteralmente il "botto". Preso d´assalto domenica pomeriggio, fino a tarda sera, il parco giochi sul porto turistico della Riviera del Corallo in occasione della serata dedicata alle famiglie algheresi. Un "arrivederci" in grande stile per l´entourage Matherland, ormai appuntamento storico per le estati algheresi. Le immagini