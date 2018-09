Condividi | Red 12:12 L’Università degli studi di Cagliari è il primo ateneo italiano ad attivare un “Sap next gen chapter”: la multinazionale leader mondiale dei software aziendale ha scelto l’ateneo del capoluogo regionale come partner per offrire agli studenti le più avanzate soluzioni tecnologiche UniCa: primo software in Italia



CAGLIARI - Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli studi di Cagliari, nell’ambito del programma “Sap University Alliances”, attiverà il primo “Sap next gen chapter” in Italia, in collaborazione con la multinazionale Sap, leader mondiale dei software aziendali, che (dando l’annuncio martedì, durante un convegno internazionale a Monaco) ha ufficializzato l’intesa con UniCa. Grazie a questo accordo, sarà possibile condividere le migliori pratiche nell’utilizzo dei sistemi informativi a fini didattici e rafforzare il collegamento tra università e mondo delle imprese in un settore ad alta crescita.



«Il Next gen chapter e la Sap University Alliances sono delle importanti opportunità per il Dipartimento di Scienze economiche aziendali e per tutta l'Università di Cagliari – spiega Alessandro Spano, professore associato di economia aziendale - perché offriranno ai nostri studenti la possibilità entrare a diretto contatto con le più avanzate soluzioni tecnologiche nell’ambito dei sistemi informativi aziendali, rafforzando il ruolo del nostro Ateneo in questo settore. I nostri studenti potranno così rafforzare il proprio curriculum e avere contatti diretti con importanti aziende, operanti a livello nazionale e internazionale».



