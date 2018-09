Condividi | Red 8:04 All’ultima edizione del “Decanter Asia wine awards”, la più grande competizione enologica del continente asiatico, la cantina di Calasetta ha ottenuto due riconoscimenti prestigiosissimi: la medaglia d’argento per il Carignano “Piede Franco 2016” e quella di bronzo per il Vermentino “Cala di Seta 2017” I vini di Calasetta premiati in Asia



CALASETTA - I vini calasettani conquistano l’Estremo Oriente. All’ultima edizione del “Decanter Asia wine awards”, la più grande competizione enologica del continente asiatico, la cantina di Calasetta ha ottenuto due riconoscimenti prestigiosissimi: la medaglia d’argento per il Carignano “Piede Franco 2016” e quella di bronzo per il Vermentino “Cala di Seta 2017”. Grande la soddisfazione dell’Amministrazione comunale di Calasetta.



«Queste certificazioni onorano la Cantina e riempiono di orgoglio il Comune – commenta Sergio Porseo, delegato comunale a Turismo e Pro loco – l’Amministrazione ha sempre creduto nelle qualità delle etichette nostrane e nelle abilità della cantina locale, sia a livello produttivo, che promozionale». I risultati, resi noti giovedì, sono il frutto di un’accurata valutazione da parte di una giuria di cinquantacinque esperti che a Hong Kong, per quattro giorni, hanno degustato vini provenienti da ogni angolo del mondo.



Secondo i dati riportati dall'organizzazione "Dawa", hanno partecipato oltre 3mila vini da trentasette Nazioni. «La capacità di distinguersi tra migliaia di competitor internazionali è indicativa del livello dei nostri prodotti – conclude Porseo – e ci insegna una verità per niente banale: nel nostro piccolo territorio si realizzano vini capaci di conquistare il mondo: congratulazioni alla Cantina di Calasetta per aver riscosso anche questo successo».