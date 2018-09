Condividi | Red 21:02 Il Banco di Sardegna Sassari si impone nella finalissima del torneo “Città di Cagliari” battendo la formazione transalpina del Limoges per 73-65. Nella finale per il terzo posto, l´Olimpia Milano ha superato i turchi del Fenerbahce Erkek 79–74 City of Cagliari: la Dinamo concede il bis



SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si impone nella finalissima del torneo “Città di Cagliari” battendo la formazione transalpina del Limoges per 73-65. Grande soddisfazione per i sassaresi, che si aggiudicano il trofeo per il secondo anno consecutivo. Prossimo appuntamento della preseason biancoblu in agenda martedì 18 settembre, a Carbonia, per la sfida contro i turchi del Fenerbahce Erker.



Vincenzo Esposito manda in campo Bamforth, Petteway, Gentile, Polonara e Cooley, coach Milling schiera Hardy, Howard, Bouteille, Miles e Jaiteh. Limoges apre le danze con Jaiteh, il Banco risponde con Polonara. È Cooley a piazzare il primo mini parziale che permette ai biancoblu di mettere la testa avanti. Bomba di Bamforth, stoppata di Petteway su Howard e canestro di Thomas per il +8. Samuels accorcia, ma una magia di Spissu scrive 20-12 al 10’. Si alza l’intensità in campo: Samuels conduce Limoges, mentre il 2+1 di Petteway e la tripla di Diop siglano il primo strappo sassarese. Spissu firma il +10 biancoblu, Bouteille accorcia, ma il Banco infila un break di 9-2. Jaiteh riduce lo svantaggio, le due squadre vanno negli spogliatoi sul punteggio di 42-30.



Al rientro dall’intervallo lungo, Limoges riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra, ma un tecnico alla panchina francese apre un break di 4punti del Banco. Cooley infila la tripla del+14, Polonara in contropiede inchioda la bimane che dice 59-45 e sigla la doppia doppia personale. Jaiteh si carica la squadra sulle spalle e prova a condurre la rimonta biancoverde, ma la Dinamo non cede di un centimetro. Spissu bombarda dalla lunga distanza, Petteway serve l’alleyop per Thomas ed il pubblico del PalaPirastu si infiamma. Parziale di 6-0 firmato Samuels, a quota 20punti, e Limoges si riporta a -9 dalla lunetta. Boutsiele infila il canestro del -7, coach Esposito chiama minuto a 2’30’’. Il Banco deve fare a meno di Thomas e Cooley, fuori per falli. Petteway fino in fondo e Bamforth riscrive +10. Al PalaPirastu finisce 73-65.



Sul parquet di Via Rockefeller Andrea Dettori, in rappresentanza dell’Assessorato regionale allo Sport, ha premiato la formazione seconda classificata, il Limoges, consegnando la coppa al capitano Axel Bouteille. Sandro Muscas, presidente Cna regionale, ha premiato gli allenatori Vincenzo Esposito e Kirie Milling, mentre a consegnare la targa di mvp a Terran Petteway è stato Tore Serra, presidente minibasket Sardegna. La Dinamo ha ritirato la coppa del “City of Cagliari” dalle mani del presidente Fip Sardegna Bruno Perra. Prossimo appuntamento in agenda per i biancoblu, martedì 18 settembre, a Carbonia, per la sfida con il Fenerbahce Erkek.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-LIMOGES 73-65:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 9, Marzaioli, Smith, Bamforth 12, Petteway 7, Devecchi, Magro 2, Gentile 2, Thomas 14, Polonara 10, Diop 5, Cooley 12. Coach Vincenzo Esposito.

LIMOGES: Hardy 6, Howard 2, Larribau, Doumboula 1, Bouteille 9, Bazille, Miles 5, Boutsiele 4, Jaiteh 14, Samuels 24. Coach Kirie Milling.

PARZIALI: 20-12, 42-30, 59-45.



OLIMPIA MILANO-FENERBAHCE ERKEK 79-74:

OLIMPIA MILANO: James 17, Waller 8, Bertans, La Torre, Shashkov 8, Fontecchio 8, Babilodze , Micov 27, Tarzewski 9, Maras 2, Ortner. Coach Simone Pianigiani.

FENERBAHCE ERKEK: Tirpaci, Hersek, Sankali, McIntyre 10, Biberovic 4, Arna 7, Minchev, Guduric 2, Guler 5, Muhammed 22, Lauvergne 22, Omic 2. Coach Zelimir Obradovic.

PARZIALI: 18-22, 44-39, 66-54.



