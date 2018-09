Condividi | Red 19:15 Domani mattina, il presidente della Regione autonoma della Sardegna interverrà alla presentazione del progetto della nuova scuola dell´infanzia, inserita nell´Asse 1 del progetto Iscol@: Pigliaru a Villaspeciosa



VILLASPECIOSA – Domani, lunedì 17 settembre, alle 9.30, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, interverrà alla presentazione del progetto vincitore per la nuova scuola dell’infanzia di Villaspeciosa, inserito nell’Asse 1 di Iscol@. L’incontro avrà luogo nella sede della scuola primaria, in Via Gramsci.



Con Pigliaru, saranno presenti il sindaco Gianluca Melis, gli alunni, i dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli altri primi cittadini ed amministratori del territorio che stanno realizzando interventi nell’ambito di Iscol@.



