Schiuma bianca sul Lago Omodeo

CAGLIARI - Il fenomeno della schiuma bianca su un'area del Lago Omodeo è sotto stretta osservazione da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e dei tecnici dell'Arpas. Domani, i tecnici dell'Agenzia regionale della protezione dell'ambiente effettueranno nuovi campionamenti che, una volta analizzati, saranno confrontati con quelli di routine che con regolarità vengono prelevati in loco dall'Agenzia. Intanto, già da oggi, sull'Omodeo, stanno operando con specifici sopralluoghi gli uomini del Corpo Forestale. Lo rende noto l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.