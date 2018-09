video Condividi | P.P. 11:25 Al Teatro Civico di Alghero gran pienone sabato sera per Gianrico Carofiglio, intervistato da Roberto Inciocchi, caporedattore di Sky Tg24. Presente il sindaco Mario Bruno. Il magistrato, politico e scrittore ha superato i 5 milioni di libri venduti. Le immagini Carofiglio e Inciocchi da applausi



ALGHERO - L'occasione è stata la consegna del Grand prix Corallo Città di Alghero per la letteratura. Così dopo i ringraziamenti all'Asd Valverde di Costantino Marcias e al giornalista Nicola Nieddu, Gianrico Carofiglio ha confessato di essere letteralmente affascinato dalla bellezza della Riviera del Corallo. Il magistrato, politico e scrittore ha incantato tutti col suo bagaglio di cultura e il cinico realismo di chi, la vita, la vive ad occhi spalancati con un'attenzione particolare alla società.



Una chiacchierata di poco più di un'ora col caporedattore di Sky Tg24, Roberto Inciocchi, e il sindaco di Alghero, Mario Bruno, scivolata via in un soffio. Troppo piccolo il Teatro Civico per contenere i numerosi spettatori di un incontro che ha toccato tutte le sfaccettature di una società bombardata dalle fake news e una politica drogata dalla propaganda.



Carofiglio è stato a lungo un pubblico ministero, specializzato in indagini sulla criminalità organizzata. Nel 2007 viene nominato consulente della Commissione parlamentare antimafia e dal 2008 al 2013 è Senatore della Repubblica. Nel biennio 2015/2016, è stato presidente della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Esordisce nella narrativa nel 2002, con "Testimone inconsapevole" (Premio del Giovedì "Marisa Rusconi", Premio Rhegium Iulii, Premio Città di Cuneo, Premio Città di Chiavari). Ha superato i 5 milioni di libri venduti.