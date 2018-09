Condividi | Red 18:11 Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale in Nation cup, domani sera, per la quarta giornata del massimo campionato i rossoblu ospitano i rossoneri sul manto erbosa della Sardinia Arena Serie A: il Cagliari riparte contro il Milan



CAGLIARI - Il Cagliari riparte contro il Milan. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale in Nation cup, domani, domenica 16 settembre, alle 20.30, per la quarta giornata del campionato di serie A, i rossoblu ospitano i rossoneri sul manto erbosa della Sardinia Arena. Dirigerà l'incontro il signor Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Bindoni. Il quarto uomo sarà Ghersini, mentre il Var è affidato a Massa ed a Di Iorio.



Rolando Maran deve fare a meno degli infortunati Ceppitelli e Rafael e dovrebbe schierare Cragno tra i pali; Romagna e Klavan (acciaccato, potrebbe cedere il posto a Pisacane) coppia centrale, con Srna e Padoin esterni difensivi; cabina di regia con Bradaric (favorito su Cigarini), tra Castro e Barella; Ionita (o Dessena) incursore alle spalle di Sau (preferito a Diego Farias) e Pavoletti. In panchina anche Aresti, Pajac, Lykogiannis, Andreolli, Faragò, Joao Pedro (che rientra dopo la squalifica per doping) e Cerri.



Mister Gattuso, privo di Conti, Cutrone e Strinic, dovrebbe optare per Gigio Donnarumma in porta; difesa a quattro con Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez (favorito su Laxalt); centrocampi con Biglia tra Kessie e Bonaventura; tridente d'attacco con Suso, Higuain e Calhanoglu. In panchina anche Reina, Antonio Donnarumma, Abate, Caldara, Zapata, Bertolacci, Mauri, Bakayoko, Halilovic, Casdtillejo e Borini.



