Governance multilivello: Master prorogato

CAGLIARI - E' stato prorogata venerdì 28 settembre la scadenza del bando del Master di secondo livello in “Governance multilivello: la gestione integrata delle politiche pubbliche”, diretto da Gianmario Demuro ed attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Cagliari. Il Master è destinato a quanti intendono ampliare le proprie competenze legate al governo del territorio ed all’amministrazione, in un’ottica di apertura e collaborazione tra attori e livelli diversi.



La didattica frontale sarà articolata in una giornata settimanale suddivisa in due moduli di cinque ore ciascuno. Parte della didattica sarà erogata on-line. Possono partecipare al master i laureati con laurea specialistica/magistrale, magistrale a ciclo unico o titolo equipollente ai sensi della precedente normativa. Il bando è reperibile sul sito internet di UniCa.



Il master sarà presentato mercoledì 19 settembre, alle 16, nell'Aula Maria Lai della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche, in Via Nicolodi 102, a Cagliari. Interverranno Pietro Ciarlo (prorettore delegato per la semplificazione e l'innovazione amministrativa), Stefano Usai (presidente della Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche), Cristiano Cicero (direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) e Gianmario Demuro (docente di Diritto costituzionale e direttore del Master). Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo web censtudi@unica.it



